Furt uriaș de muniție în Germania: 20.000 de cartușe au dispărut peste noapte dintr-un camion militar. Unde se afla șoferul

Poliția din Germania a deschis o anchetă după ce 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut. Un camion a fost prădat peste noapte, în timp ce șoferul dormea într-un hotel din apropiere. Autoritățile tratează cazul ca pe o breșă majoră de securitate.

Poliția din Germania a deschis o investigație amplă după ce aproximativ 20.000 de cartușe de muniție militară au dispărut dintr-un camion civil contractat de armata germană. Vehiculul fusese parcat luni seara în apropierea orașului Burg, din nord-estul țării, în timp ce se afla în drum spre o cazarmă din zonă.

Potrivit relatărilor TVP World, șoferul a lăsat camionul nesupravegheat pentru a merge să doarmă la un hotel din apropiere. Dimineața, acesta a descoperit că întreaga încărcătură dispăruse: aproximativ 10.000 de cartușe de muniție de luptă pentru pistoale, 9.900 de cartușe oarbe pentru puști de asalt și câteva sute de cartușe de „muniție fumigenă”, folosită pentru a bloca liniile de foc ale inamicului.

O purtătoare de cuvânt a Ministerului Apărării a subliniat gravitatea incidentului: „Luăm foarte în serios acest furt, deoarece astfel de muniție nu trebuie să ajungă în mâini nepotrivite”.

Anchetatorii încearcă acum să afle cum au reușit hoții să acceseze vehiculul, ce a permis apariția unei asemenea breșe de securitate și cine ar fi trebuit să asigure paza transportului. Autoritățile nu exclud nicio ipoteză și verifică inclusiv posibile legături cu rețele criminale sau grupări care ar putea folosi muniția în scopuri ilegale.