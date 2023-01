Deputat Forța Dreptei, trimis în judecată de DNA. Cine e Gabriel Plăiașu

DNA Ploiești a anunțat trimiterea în judecată, în stare de libertate, a deputatului Gabriel Plăiașu, acuzat de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete.

„Procurorii din cadrul Direcției Naționale Anticorupție – Serviciul Teritorial Ploiești au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, inculpaților: PLĂIAȘU GABRIEL, la data faptei și în prezent deputat în Parlamentul României, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de instigare la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată”, precizează un comunicat al DNA Ploiești, referitor la deputatul din Forța Dreptei și fost ales PNL.

De asemenea, în dosar mai sunt trimiși în judecată: „MATEI CONSTANTIN-MIHAI, la data faptei șef al Centrului Local Târgoviște din cadrul A.P.I.A., sub aspectul săvârșirii infracțiunii de complicitate la folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene în formă continuată; STELEA ȘTEFAN, la data faptei viceprimar al comunei Moțăieni județul Dâmbovița, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de folosirea sau prezentarea de documente ori declarații false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obținerea pe nedrept sau reținerea pe nedrept de fonduri europene”.

Motivele invocate în rechizitoriu

În rechizitoriul întocmit, procurorii au reținut următoareler: „Inculpatul Matei Constantin-Mihai, în calitate de șef al Centrului Local Târgoviște din cadrul A.P.I.A., la instigarea inculpatului Plăiașu Gabriel, în calitate de lider local al unui partid politic și deputat în Parlamentul României, l-ar fi ajutat pe inculpatul Stelea Ștefan precum și pe alte persoane să obțină fonduri europene, deși cunoștea că aceștia nu îndeplineau condițiile legale.Prin aceste demersuri, inculpații ar fi obținut pe nedrept fonduri europene nerambursabile în cuantum de 41.646 lei, această sumă fiindu-i remisă ulterior inculpatului Plăiașu Gabriel.În concret, inculpatul Plăiașu Gabriel, în calitate de deputat în Parlamentul României și membru al Comisiei pentru agricultură, silvicultură, industrie alimentară și servicii specifice, în perioada 2010 – 2011, profitând de poziția sa politică și de relațiile personale, prin intermediul inculpatului Matei Constantin Mihai, ar fi creat un mecanism de fraudare a fondurilor europene acordate de A.P.I.A. Dâmbovița în cadrul schemelor unice de plată pe suprafață în care ar fi capacitat în special susținători ai partidului, sumele astfel obținute fiindu-i remise în totalitate de aceștia”, explică procurorii.

„Astfel, inculpatul Plăiașu Gabriel în cadrul unor întâlniri restrânse, desfășurate în perioada 20.04.2010 – 23.12.2011 în diferite locații din municipiul Târgoviște, la care participau oameni de încredere, membri din teritoriu ai partidului respectiv, în baza datelor pe care le deținea cu privire la acordarea fondurilor europene în cadrul schemelor de sprijin pe suprafață, i-ar fi determinat pe aceștia, fie să folosească înscrisuri false în baza cărora să solicite la A.P.I.A. acordarea de subvenții în cadrul schemelor unice de plată pe suprafață (în cazul fermierului Stelea Ștefan și a altor persoane), fie să proceseze cererile de plată (în cazul șefului Centrului Local Târgoviște al A.P.I.A – inculpatul Matei Constantin – Mihai), astfel încât respectivele cereri depuse de persoanele menționate să fie aprobate, deși acestea nu îndeplineau cerințele legale și conțineau date nereale.Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale - Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură s-a constituit parte civilă în procesul penal împotriva celor trei inculpați.Dosarul a fost trimis spre judecare la Înalta Curte de Casație și Justiție”, mai arată DNA.

Cine e Gabriel Plăiașu

Plăiașu se află la al treilea mandat de deputat. În afară de legislatura 2020-2024, alesul a mai fost deputat în legislaturile 2004-2008 și 2008-2012. În prezent Gabriel Plăiașu e și președinte al Forța Dreptei Dâmbovița.