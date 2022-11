Orban, mesaj către USR: Dacă voi nu m-ați vrut, eu vă vreau

Ludovic Orban a declarat la evenimentul de lansare a partidului Forța Dreptei că alături de USR și PMP trebuie să reprezinte electoratul de dreapta. Acesta a explicat și colaborarea cu USR, în contextul în care partidul nu l-a susținut pentru funcția de premier.

"Încă sunt mulţi care mă abordează pe Facebook sau în întâlnirile pe care le am în teren, nu puţine la număr: 'Domnule, cum poţi să colaborezi cu USR? Din cauza USR tu n-ai ajuns prim-ministru'. Răspunsul meu e foarte simplu: eu colaborez cu acei oameni care ştiu că dacă am făcut o înţelegere, vor duce acea înţelegere la bun sfârşit. Eu colaborez cu acei oameni care sunt afini, ale căror principii, idei, valori sunt apropiate de ideile, valorile, principiile în care credem noi. Şi am să le spun USR-iştilor, făcând, aşa, o amintire la o vorbă: Dacă voi nu m-aţi vrut, eu vă vreau", a explicat Ludovic Orban, potrivit Agerpres.

Orban i-a mulțumit pentru prezență și președintelui PMP, Eugen Tomac, pe care l-a numit „prieten”. De asemenea, acesta a precizat și că și-a dorit ca PMP să intre în Parlament.

„Mi-aş fi dorit ca PMP să fie în Parlament, pentru că atunci am fi avut o coaliţie de centru-dreapta mult mai solidă, care nu ar fi permis trădătorului şef să readucă PSD la putere, ci ar fi creat o bază parlamentară mai solidă, mai consecventă, care ar fi putut asigura o guvernare de centru-dreapta autentică. Şi trebuie să îi spun domnului Tomac că au avut de suferit de pe urma faptului că au sprijinit guvernul pe care l-am condus. Fără a avea o reprezentare la nivel de ministere, au avut o reprezentare la nivelul doi şi trei al administraţiei şi din păcate a trebuit să fie şi ei ţinta - exact cum era noi, cei care eram în guvern - defăimărilor, calomniilor, linşajelor mediatice organizate de stânga", a susţinut acesta, potrivit sursei citate.

Orban a făcut și referire la alegerile din 2024, precizând că PSD își dorește victoria în prezidențiale, însă susține că „dreapta are capacitatea de a genera din nou un candidat” care să iasă câștigător în alegeri.

"Noi trebuie să îi reprezentăm, alături de partenerii noştri din USR şi PMP, pe toţi oamenii de dreapta. Noi trebuie să asigurăm în sfârşit pentru societatea românească o recunoaştere şi a celor merituoşi, nu neapărat o permanentă premiere a celor leneşi, a celor neadaptaţi, a celor care trăiesc din ajutorul social, a celor care aşteaptă sprijin de la stat fără să facă nimic pentru a obţine sprijinul respectiv, a pomanagiilor care câştigă votul prin cumpărare în ziua votului şi prin cumpărare în fiecare an de guvernare. (...) La putere sunt oameni care nu au fost la vremea lor la şapte ani de acasă, sunt oameni cărora nu le-a plăcut cartea, care nu au fost la şcoală, în schimb şi-au fabricat, prin impostură, titluri şi diplome, pentru a câştiga o onorabilitate pe care nu o merită. Sunt oameni care nu ştiu să vorbească în public decât dacă au o hârtie în faţă", a explicat președintele Forța Dreptei.