Ce emisiune va avea Denise Rifai la Antena 1: două ore de provocări și umor

Denise Rifai intră din această lună în grila Antenei 1 cu noua sa emisiune, intitulată „Furnicuțele”, care va debuta pe 20 aprilie, difuzată în fiecare zi de luni până vineri, de la ora 17:00.

Formatul emisiunii aduce în prim-plan nu doar invitați din diverse domenii, ci și două personaje speciale: furnicuțele Scamă și Blană. Acestea vor interveni în discuții și vor adresa întrebări în numele publicului, mizând pe curiozitate și umor.

Show-ul este gândit ca o întâlnire de două ore, în care invitații sunt puși în situații neobișnuite, de la întrebări despre momente-cheie din carieră până la provocări surpriză sau apariții ale unor persoane importante din viața lor. Antena 1 a anunțat o listă variată de invitați, printre care politicieni, artiști, actori, antreprenori, creatori de conținut, sportivi sau comedianți. Miza formatului este prezentarea acestora într-o lumină diferită față de aparițiile clasice TV.

„Sunt încântată să vă pot oferi, în sfârșit, informații despre proiectul la care lucrăm deja de câteva săptămâni – Furnicuțele! După această perioadă de muncă, alături de echipa de Producție, am dat startul filmărilor și abia așteptăm întâlnirea cu cei de acasă.

Prima surpriză este că nu voi fi singură, ci voi avea alături cele două Furnicuțe extrem de curioase, gata în orice moment să intervină în discuții! Vă pot garanta că avem invitați din toate domeniile, provocări la care nici nu s-ar fi gândit că ar putea fi supuși și întrebări care îi vor surprinde. Pe scurt, toate elementele pentru a îi cunoaște altfel decât sunteți obișnuiți!”, a declarat Denise Rifai.

Denise Rifai marchează începutul unei noi ere profesionale odată cu mutarea la Antena 1, după ce în luna februarie a anunțat oficial despărțirea de Kanal D unde, timp de patru sezoane, a fost imaginea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai”.