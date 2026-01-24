Susținătorii lui Călin Georgescu se adună în Parcul Carol. Autoritățile au instituit măsuri speciale de securitate

Susținătorii lui Călin Georgescu au început să se adune în Parcul Carol din București, în timp ce autoritățile au instituit măsuri sporite de securitate înainte de depunerea unei coroane de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut.

Călin Georgescu și-a anunțat prezența în Parcul Carol I sâmbătă, 24 ianuarie, la ora 12:00, printr-o postare pe rețelele de socializare, unde a precizat că va depune o coroană de flori la Monumentul Ostașului Necunoscut. Georgescu a descris locul drept spațiul unde se adună „memoria statului român, în liniște și demnitate”.

Autoritățile au luat măsuri speciale pentru a preveni conflictele sau încălcarea legii. Jandarmeria Capitalei a anunțat că, alături de celelalte instituții cu atribuții, va asigura ordinea publică și protecția participanților la adunarea publică organizată de Georgescu, având drept scop celebrarea Zilei Unirii Principatelor Române.

Primele persoane au început să sosească în parc, iar forțele de ordine au instituit măsuri sporite de securitate. În zonă au fost create culoare de acces, iar perimetrul a fost delimitat cu garduri de protecție pentru a preveni aglomerația și incidentele. Susținătorii prezenți poartă drapele, potrivit imaginilor surprinse la fața locului.

Jandarmeria Capitalei a mobilizat mai multe echipaje, iar la fața locului urmează să ajungă și ofițeri ai Brigăzii Speciale de Intervenție. De asemenea, echipaje de pompieri sunt pregătite să acorde primul ajutor în caz de urgență.

Autoritățile au decis această mobilizare amplă după incidentele de anul trecut, când manifestația organizată de Călin Georgescu pe 24 ianuarie în Parcul Tineretului s-a transformat într-un marș neautorizat către Piața Victoriei, unde au avut loc confruntări violente între manifestanți și forțele de ordine.

Evenimentul este în desfășurare, iar autoritățile monitorizează constant situația pentru a asigura siguranța participanților și ordinea publică.