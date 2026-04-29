De la Hollywood la Obregia. Actorul american Cuba Gooding Jr., pe şantierul noii clinici psihiatrice pentru copii şi adolescenţi

Cuba Gooding Jr. a vizitat, miercuri, șantierul noii Clinici de Psihiatrie Pediatrică de la Obregia, destinate tratării copiilor și adolescenților care suferă de diverse afecțiuni psihice, de la tulburări de comportament până la forme severe de depresie sau dependenţă de droguri.

Actorul american premiat cu Oscar, Cuba Gooding Jr., a vizitat miercuri, 29 aprilie, șantierul viitoarei Clinici de Psihiatrie Pediatrică „Prof. Dr. Alexandru Obregia”, în cadrul unui eveniment care a adus în prim-plan una dintre cele mai importante inițiative medicale private din România dedicate sănătății mintale a copiilor.

Actorul a fost însoțit de Codin Maticiuc, inițiator al proiectului „Spitale Publice din Bani Privați”, și de Eduard Irimia, co-fondator și președinte I Success Awards. Vizita a avut loc în contextul participării lui Cuba Gooding Jr. la evenimentul I Success Special Edition – Red Carpet Experience, organizat în parteneriat cu Fundația Metropolis.

Potrivit organizatorilor, prezența actorului pe șantier nu a fost una strict simbolică, ci un gest de susținere directă pentru continuarea lucrărilor la clinică, proiect considerat esențial pentru sistemul de psihiatrie pediatrică din România.

Implicarea lui Cuba Gooding Jr. vine după ce, în anul precedent, Fundația Metropolis a fost premiată la gala I Success Awards de la Dubai pentru același proiect, moment care a adus inițiativa în atenția unei audiențe internaționale, vizita sa de miercuri fiind prezentată de organizatori drept o continuare firească a acelui moment de recunoaștere.

„Faptul că un om de calibrul lui Cuba Gooding Jr. alege să vină pe șantierul nostru, să privească zidurile care se ridică şi să spună că este alături de noi, ne încurajează şi mai mult să mergem înainte, să aducem proiectul în atenţia cât mai multor oameni. Fiecare voce care ni se alătură înseamnă mai multă vizibilitate, mai multă speranţă şi, în cele din urmă, mai multe resurse pentru copiii care au nevoie de acest spital. Suntem recunoscători şi motivaţi să ducem proiectul până la capăt, iar fiecare sprijin în parte contează”, a declarat Codin Maticiuc, care a postat pe Facebook mai multe imagini de la eveniment.

Un spital dedicat sănătății mintale a copiilor

Noua Clinică de Psihiatrie Pediatrică din cadrul Spitalului „Prof. Dr. Alexandru Obregia” este cea mare investiție a Fundației Metropolis de până acum. Clădirea, cu o suprafață de aproximativ 3.900 mp și regim de înălțime S+P+4, este proiectată pentru tratament, recuperare și terapie, incluzând spații medicale și zone dedicate sprijinului emoțional.

Unitatea va avea 67 de paturi, peste 40 de saloane cu două paturi și grupuri sanitare proprii, mai mult de 20 de săli de terapie, precum și o secție specializată de 9 paturi pentru adolescenți cu dependențe de substanțe.

Nevoia unui astfel de spital este justificată de creșterea constantă a numărului de pacienți minori din zona psihiatriei pediatrice și de severitatea tot mai ridicată a cazurilor, de la depresii și tulburări de comportament până la autism, ADHD și dependențe.

În prezent, peste 5.700 de copii sunt tratați anual în cadrul clinicii existente, o cifră care depășește capacitatea infrastructurii actuale.

Pentru finalizarea proiectului mai sunt necesare peste 10 milioane de euro, fonduri care urmează să fie strânse în continuare prin campanii de donații și sponsorizări private.

Organizatorii reamintesc că proiectul poate fi susținut prin mai multe forme de donație: SMS lunar (10 euro la 8830, 4 euro la 8864 sau 2 euro la 8845), donații directe, transfer bancar în conturile dedicate inițiativei „Spitale Publice din Bani Privați”, precum și prin redirecționarea a 3,5% din impozitul pe venit. Companiile pot contribui prin direcționarea a 20% din impozitul pe profit.