Video Armata mută radarele și sistemele de supraveghere din Delta Dunării, din cauza navei încărcate cu GPL lovite de drone rusești

Ministerul Apărării Naționale (MApN) a anunțat relocarea tehnicii militare din zona comunei Ceatalchioi, județul Tulcea, ca urmare a pericolului de explozie a unei nave încărcate cu GPL, lovită recent de drone rusești pe Dunăre.

„Ca urmare a măsurilor dispuse de autoritățile competente privind evacuarea preventivă a populației din comuna Ceatalchioi, județul Tulcea, Ministerul Apărării Naționale informează că în zonă se află și anumite sisteme militare de supraveghere, instalate pentru monitorizarea situației din proximitatea frontierei. În conformitate cu procedurile operaționale, aceste mijloace militare vor fi relocate în condiții de siguranță, fără a afecta în niciun fel capacitatea de supraveghere și monitorizare a situației din zonă”, a transmis MApN.

Potrivit sursei citate, „evacuarea sistemelor militare are caracter secundar, prioritatea în aceste momente fiind protecția și siguranța cetățenilor, aflată în responsabilitatea autorităților competente.”

Ministerul precizează că va monitoriza evoluția situației și va ajusta măsurile privind dislocarea tehnicii astfel încât să fie asigurată „continuitatea misiunilor de apărare și monitorizare”.

„Ministerul Apărării Naționale continuă să urmărească evoluția situației și este pregătit să ajusteze măsurile de dislocare a tehnicii astfel încât să asigure continuitatea misiunilor de apărare și monitorizare”, a mai precizat MApN.

Incidentul a avut loc în noaptea de duminică spre luni, când armata rusă a atacat cu drone portul Izmail din Ucraina, la granița cu România. În urma atacului, o navă care transporta gaz a fost lovită și a luat foc.

Din cauza pericolului de explozie, autoritățile au decis evacuarea localităților Plauru și Ceatalchioi, din județul Tulcea.