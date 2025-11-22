search
Sâmbătă, 22 Noiembrie 2025
Alerta la baza aeriană Volkel, din Olanda: armata încearcă să doboare drone neidentificate

Alertă în Olanda! Ministerul olandez al Apărării a anunțat sâmbătă, 22 noiembrie, că armata a folosit arme de la sol pentru a încerca să doboare mai multe drone observate deasupra unei baze aeriene din sud-estul ţării. 

Drone militare FOTO: Shuterstock
Personalul de securitate de la baza aeriană Volkel, aproape de graniţa cu Germania, a observat dronele între orele 19:00 şi 21:00 (18:00-20:00 GMT), a precizat ministerul, potrivit reuters. 

„Personalul forţelor aeriene a folosit arme de la sol pentru a doborî dronele”, a adăugat acesta.

Ministerul Apărării a declarat că nu este clar de ce dronele au zburat în zone în care accesul este interzis. 

Poliţia militară a anunţat că a deschis o anchetă în legătură cu acest incident  

