Miercuri, 28 Ianuarie 2026
Adevărul
Virusul Nipah: Mortalitate de tip Ebola, dar contagiozitate scăzută. Explicațiile epidemiologului Emilian Popovici despre noua alertă sanitară

Publicat:

Se vorbește tot mai mult despre virusul Nipah, după ce un focar a apărut în Bengalul de Vest, în India, iar țările din Asia au început să ia măsuri pentru a preveni răspândirea. Virusul sperie pentru că rata de mortalitate este foarte mare, asemănătoare cu cea din cazul Ebola, dar contagiozitatea este mult mai scăzută decât în cazul altor boli infecțioase, spune medicul epidemiolog Emilian Popovici. Acesta a explicat pentru „Adevărul” ce este important de știut când vine vorba despre infecția cu virusul Nipah. 

Langya virus jpg

Ce este virusul Nipah și cum se transmite

,,Virusul Nipah a fost descoperit relativ recent, mai exact în 1998, în Malaezia. Și de atunci au apărut o serie de focare localizate exclusiv în Asia de Sud, Asia de Sud-Est. (...) Boala este o zoonoză, adică o boală transmisă de la animal la om, prin consumul de alimente contaminate, prin fluide provenite de la animal care ajung într-o formă sau alta să fie consumate de om", explică prof. dr. Emilian Popovici, vicepreședintele Societății Române de Epidemiologie. 

Principalul animal ,,rezervor" pentru virus este liliacul fruct, care adăpostește și alți viruși, precum coronavirusul. Și porcii pot reprezenta o sursă de infectare.

Virusul se transmite însă și de la om la om. Medicul epidemiolog spune:

,,Transmiterea se produce pe cale oro-nazală. Înseamnă gură și nas. Virusul este concentrat la nivelul căilor respiratorii, deci există o componentă respiratorie, însă nu este transmitere pe cale respiratorie extrem de eficientă cum este în cazul gripei sau COVID-ului".

Cât de contagios este virusul

R₀ (numărul bazal de reproducere), care arată cât de contagioasă este o boală infecțioasă,  este foarte scăzut în cazul virusului Nipah. 

,,Acest număr bazal de reproducere este cuprins între 0,2 și 0,7, ceea ce înseamnă că, fiind sub 1, infecția se autolimitează practic în colectivitățile umane, pentru că o persoană infectată infectează, la rândul ei, mai puțin de o persoană dintr-o colectivitate receptivă. Astfel, focarul se stinge în mod spontan", explică dr. Emilian Popoivici. 

Prin comparație, spune medicul, în cazul COVID numărul bazal de reproducere trece de 2 și ajunge chiar la 7 (pentru câteva variante).  Ca să vorbim despre o epidemie în creștere, R₀ trebuie să treacă de 1. 

,,Acesta este aspectul pozitiv: faptul că nu ne vom confrunta, cel puțin pe baza datelor actuale, cu o pandemie generată de infecția cu virusul Nipah și nici măcar cu o epidemie de mare amploare. Vor rămâne focare epidemice care se vor manifesta așa cum s-au manifestat și până acum, în zonele respective, unde, din păcate, există acest contact cu animalele care reprezintă rezervorul de virus", subliniază medicul epidemiolog. 

Prof. Dr. Emilian Popovici
Prof. Dr. Emilian Popovici

Rata de mortalitate 

Ceea ce îngrijorează în privința virusului este rata de mortalitate foarte ridicată. 

,,Mortalitatea este undeva între 40% și 70%-75%. Iar 20% dintre cei care scapă, să zicem, rămân cu sechele neurologice, cu modificări de personalitate. Deci este o boală gravă în momentul în care se manifestă".

Mai există însă un aspect pe care trebuie să îl luăm în calcul, spune medicul:

,,Pentru orice boală infecțioasă este valabil. În momentul în care se comunică o rată de mortalitate în Vietnam, în Asia de Sud sau de Sud-Est, trebuie să avem o rezervă; acea rată de mortalitate nu se va înregistra, cu siguranță, în Europa sau în altă zonă dezvoltată a lumii, unde asistența medicală și terapia intensivă se fac la un nivel mult mai performant. Cu siguranță, într-o unitate de terapie intensivă din Europa de Vest, rata de mortalitate va fi semnificativ mai scăzută. Dar rămâne cu siguranță o rată de mortalitate crescută, pentru că nu avem un tratament specific, cum nu avem nici vaccinare". 

Simptomele date de infecția cu virusul Nipah

Referitor la simptome, dr. Emilian Popovici spune:

,,Este complexă problema simptomatologiei, pentru că infecția aceasta poate să debuteze cu febră, dureri de cap, amețeli și vărsături. Și aceste simptome sunt urmate de encefalită rapid progresivă, care duce la somnolență, dezorientare, confuzie și comă. Apare și o simptomatologie care este legată de sistemul nervos central și, de aceea, se poate observa o scădere a nivelului de conștiență, o disfuncție a trunchiului cerebral; se pot observa lipsa reflexelor, hipotonie. 

Și, de asemenea, boala poate prezenta o formă fulminantă, în care apare disfuncția multiorganică. (....)Deci este o boală cu o afectare foarte serioasă a organismului și cu o evoluție foarte severă."

Măsuri de prevenție

Până acum, cinci cazuri au fost identificate în statul indian Bengalul de Vest, care se învecinează cu Bangladeshul. 

,,De principiu, când o zonă este afectată de o boală de asemenea gravitate, cea mai eficientă măsură este să eviți contactul cu acea zonă. În cazul în care chiar trebuie să faci acea deplasare sau deja ai ajuns, urmezi măsurile care se recomandă și pentru populația de acolo.", subliniază medicul. 

Printre măsurile recomandate se numără:

  • evitarea contactului cu animalele care transmit boala
  • atenție foarte crescută la consumul de alimente (de unde mâncăm, în ce condiții se consumă alimentele, ce proveniență au acestea)
  • echipament de protecție în cazul manipulării animalelor bolnave
  •  fierberea sucului de curmal proaspăt colectat
  •  spălarea fructelor de curmal înainte de consum 

Când vine vorba de transmiterea de la om la om, evitarea contactului cu persoane care prezintă semne de boală și igiena riguroasă a mâinilor sunt cele mai importante. 

