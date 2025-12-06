Cutremur în România, de Moș Nicolae. Ce intensitate a avut seismul

Un cutremur de magnitudinea 3,5 s-a produs, sâmbătă dimineață, în zona seismică Vrancea, fiind resimțit local în mai multe orașe din estul României.

Un cutremur cu magnitudinea 3,5 s-a produs sâmbătă, 6 decembrie, la ora 9:25, în zona seismică Vrancea, județul Vrancea, a anunţat Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul s-a produs la o adâncime de 135,2 kilometri și a fost resimțit local în apropierea mai multor orașe: la 49 km vest de Focșani, 62 km est de Sfântu-Gheorghe, 64 km nord de Buzău, 74 km est de Brașov și 92 km nord-est de Ploiești.

Acesta este al optulea cutremur înregistrat în România în luna decembrie, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,5.

În 2025, cele mai puternice seisme s-au produs pe 13 februarie, în județul Buzău, și pe 11 mai, în județul Vrancea, ambele cu magnitudinea 4,4.

În 2024, cel mai puternic cutremur înregistrat pe teritoriul României a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs tot în județul Buzău, pe 16 septembrie, provocând atenția autorităților și specialiștilor în domeniu.