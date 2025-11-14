Cutremur în zona seismică Vrancea, vineri dimineață. Ce magnitudine a avut

Un cutremur s-a produs vineri dimineață, în zona seismică Vrancea, anunță Institutul Național de Cercetare-dezvoltare pentru Fizica Pământului.

„În ziua de 14 Noiembrie 2025, la ora 07:32:51 (ora locală a României), s-a produs în zona seismică Vrancea, Buzău, un cutremur slab, cu magnitudinea ml 2.9, la adâncimea de 118.6 km”, precizează, vineri dimineață, INCDFP.

Seismul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 44km NV de Buzau, 64km NE de Ploiesti, 64km SV de Focsani, 69km E de Brasov, 69km SE de Sfantu-Gheorghe, 96km NE de Targoviste.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de magnitudine 4,4, au avut loc pe data de 13 februarie, în judeţul Buzău, respectiv pe 11 mai, în judeţul Vrancea, amintește Agerpres.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 şi s-a produs în judeţul Buzău, pe 16 septembrie.