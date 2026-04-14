Cum sunt numiți șefii din Poliția Română. O treime din posturi au rămas neocupate

Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis marți, 14 aprilie, că 82% din posturile de conducere sunt ocupate prin concurs, iar un procent redus este asigurat temporar prin împuternicire.

„Din totalul funcțiilor existente la nivelul Poliției Române, posturile de conducere reprezintă aproximativ 10,7%. Dintre acestea, aproximativ 3.500 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru ofițeri, iar aproximativ 3.600 de funcții de conducere sunt prevăzute pentru agenți”, precizează IGPR.

În ultimii trei ani au fost organizate peste 3.500 de concursuri pentru funcții de conducere, însă în aproximativ o treime dintre cazuri posturile nu au fost ocupate din lipsă de candidați sau rezultate insuficiente.

„Deficitul în funcțiile de conducere este într-o permanentă dinamică, fiind generat, în principal, de încetarea raporturilor de serviciu cu unitatea de către polițiști.

Exemplificăm în acest sens faptul că numai în perioada 1.01.2023 – 1.01.2026, peste 1.500 de polițiști cu funcții de conducere, aproape 900 de ofițeri de poliție și peste 600 de agenți de poliție, și-au încetat raporturile de serviciu.

Totodată, un alt factor care acționează în acest sens o reprezintă evoluția în carieră a unor polițiști care ocupau funcții de conducere și care au promovat, prin concurs, în funcții de conducere superioare.”