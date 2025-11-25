Video Ucraina a testat cu succes o nouă dronă terestră capabilă de misiuni de luptă autonome

Compania ucraineană „Ukrainian Armor” a anunțat că a testat cu succes sistemul terestru fără pilot Protector. Sistemul are capacitatea de a efectua misiuni de luptă de la distanță, în timp ce operatorii rămân într-o locație sigură în cele mai periculoase sectoare ale frontului, relatează Euromaidan Press.

Sistemul este echipat cu modulul de luptă integrat Tavriia‑12.7, operat de la distanță. Este o turelă controlată de la distanță, înarmată cu o mitralieră Browning M2 de calibrul 12,7 mm și dotată cu un sistem digital de control al focului.

Foc precis chiar și în mișcare

Potrivit companiei, testele au inclus trageri la diferite distanțe și în moduri diferite.

„Am obținut rezultate bune atât în ​​timpul tragerii statice, cât și al tragerii în mișcare de la diferite distanțe”, a declarat Vladislav Belbas, directorul executiv al companiei Ukrainian Armor.

Sistemul este proiectat pentru supravegherea, detectarea și angajarea țintelor terestre - vehicule blindate, personal și transport - precum și a țintelor aeriene, inclusiv elicoptere și drone.

O dronă care devine țintă în locul oamenilor

Directorul companiei subliniază că integrarea modulului de luptă operat de la distanță transformă platforma terestră într-o unitate de luptă de sine stătătoate.

„Principala sarcină a dronei UGS Protector cu modulul Tavriia este de a proteja viețile soldaților noștri cât mai mult posibil”, a explicat Belbas.

Anterior, compania DevDroid a dezvăluit că sistemul său terestru fără pilot Droid TW 12.7 a înlocuit o poziție de infanterie și a deținut-o timp de o lună și jumătate.

Forțele ruse nu au reușit să treacă de linia defensivă, deoarece se aflau continuu sub foc..