search
Sâmbătă, 6 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zilei

Cum ne împinge social media spre superficialitate și agresivitate. Expert în comunicare: „E ca atunci când a apărut automobilul”

0
0
Publicat:

Specialist în social media și comunicare, Radu Delicote explică, pentru „Adevărul”, mecanismele prin care social media ne predispune spre superficialitate și consumerism, în detrimentul unei informări mai bune. Din start, totul pleacă de la algoritmii acestor rețele de socializare, care stimulează anumite forme de comportament.

Algoritmii rețelelor de socializare ne cultivă superficialitatea. FOTO: Shutterstock
Algoritmii rețelelor de socializare ne cultivă superficialitatea. FOTO: Shutterstock

Epoca social media a schimbat o lume întreagă și obiceiuri întipărite în memoria omenirii de generații. Într-o lume grăbită, superficialitatea și dorința de a-l combate în mediul online pe celălalt devin tot mai accentuate.

Un bun exemplu este o știre apărută pe „Adevărul”, dar și pe diverse rețele de socializare, despre un copil de 5 ani mușcat de un ligru la o grădină zoologică ilegală din Suceava.

Pe Facebook, articolul a provocat o adevărată avalanșă de comentarii, foarte multe dintre ele acide. Astfel, în loc ca informația să stârnească curiozitatea internauților, a dat mai degrabă frâu liber unor comenarii ironice din partea unor persoane care nu s-au obosit să afle cel puțin ce este acela un ligru. Deși în articol se precizează că animalul este un hibrid rezultat din împerecherea unui leu cu o tigroaică siberiană și este unicul exemplar de acest fel din România, mulți internauți nu au avut răbdare să citească știrea și s-au grăbit să treacă la ironii.

Tot mai mult „hate” pe rețelele de socializare

Expertul în comunicare și social media Radu Delicote confirmă că nu este vorba atât de o reacție punctuală, la un anume articol, ci un simptom al felului în care mulți dintre noi consumăm informația în mediul online: superficial, în cea mai mare grabă, de cele mai multe ori fără a parcurge textul până la capăt.

Social media este un mediu preponderent acid. Adică este foarte greu să construiești ceva sau de cele mai multe ori să comunici ceva pozitiv cu efecte pozitive în social media din cauza faptului că lumea are această predispoziție de a fi atrasă de tot ce înseamnă derizoriu, miștouri și elemente sensibile. Altfel spus, lucrurile mai superificiale întotdeauna se vor vinde mai bine pe social media. Și, evident, o să primeze în față unor elemente raționale”, spune expertul.

Radu Delicote explică și care sunt cauzele care duc la astfel de reacții și împing la tot mai multă superficialitate.

Totul pornește de la algoritmi

„Se întâmplă asta pentru că așa este construit social media, așa sunt construite rețelele, așa sunt construiți algoritmi și așa arată, de fapt, sistemul inclusiv de propagare al mesajului. Și atunci, da, este cumva normal, dar normalul acesta are ghilimelele lui de rigoare, evident, ca lumea să înceapă să facă miștouri. De ce? Pentru că este cel mai ușor sentiment pe care-l poți folosi în social media. Când vrei să, unu, atragi atenția, sau doi, vrei să fii prezent acolo ca, eu știu, nivel de exprimare, sau trei, mai este o chestie despre piramida lui Maslow. Sunt foarte mulți oameni care citesc întâi comentariile, iar dacă văd mai multe, trei, patru miștouri, vor și să facă parte din acel grup de oameni care fac mișto. Adică vor să simtă că aparțin acelui grup”, explică Delicote.

De asemenea, contează enorm faptul că spre deosebire de viața reală, unde există mult mai multe reguli, în online există mult mai multă permisivitate.

„Și mai e ceva, iarăși pe construcția de social media, care ne arată sistemul de reprezentare emoțională, faptul că nu ai consecințe imediat pe ceea ce tu comentezi. Deci tu poți să scrii acolo, în afară de înjurături sau alte cuvinte obscene care îți pot fi interzise de către algoritmi, de către roboți de căutare, în rest tu nu ai consecințe directe, immediate. Cum ar fi să faci mișto de o persoană față-n față, versus cum ar fi să faci mișto de aceeași persoană în social media? Evident că în social media sunt cu totul și cu totul alte efecte la nivel de reacție a acelei persoane de care te faci mișto”, mai spune expertul.

Tot mai multă superficialitate

Internauții sunt mai tentați să citească de regulă orice articol în diagonală sau doar titlul. Iar timpul pe care îl acordăm pentru a asimila o informație sau pur și simplu pentru a lectura ceva sunt din ce în ce mai redus.

„Așa sunt făcute rețelele, așa e făcut Instagram, așa e făcut TikTok, așa e făcut și Facebook, să ai limita de atenție undeva la două minute maximum, cu multă deschidere, spun două minute. Deci 30 de secunde este de regulă media între ceea ce pot să ofer pentru un articol, pentru un film, pentru un material video maxim 45, iar pentru o analiză mă duc în maximum două minute. Deci da, cititul pe diagonală este una dintre consecințele construcției algoritmului din social media. Cu multă indulgență pot să zic timpii ăștia”, punctează Delicote.

Superficialitatea și capacitatea tot mai scăzută de a ne concentra și de a acorda timp unui subiect, unei teme sau pur și simplu unei lecturi sunt o consecință directă a vieții tot mai agitate și a faptului că oriunde ne-am afla suntem asaltați de informație venită din toate părțile.

Suntem foarte asaltați, de fapt de aici am ajuns în această situație, pentru că suntem foarte asaltați de foarte multă informație, din foarte multe medii diferite. Și dacă ne uităm, avem o mulțime de stimuli, suntem hiperstimulați, creierul nostru este hiperstimulat comparativ cu creierul unei persoane consumatoare de media clasică, televizor, radio, ziar, de acum 20 de ani de zile. Lucrurile sunt foarte dinamice în momentul de față. Avem acces foarte ușor la orice informație de peste tot. Avem acces la orice ce se întâmplă în orice colț al globului în câteva secunde. Și atunci ajungem, de fapt, în loc să ne mărim orizontul, cum ar fi, eu știu, concluzia inițială, sau intuiția primară, când zici că ai acces la toată informația, când zici că ai acces la tot globul în vârful degetului tău, de pe touch screen, ai zice, «mamă, îmi lărgesc orizontul, vreau să învăț mai mult.» Nu, de fapt te clasterizezi și mai mult. Intri într-o bulă. Bulă pe care social media, algoritmii din social media ți-o vor cultiva din ce în ce mai mult. Adică te adâncesc și mai tare în bula respectivă”, mai arată Radu Delicote.

Citește și: De ce au ajuns UE și România în colaps. Un cunoscut economist explică ce soluții salvatoare există: „Green Deal a fost o formă de suicid”

Există o bulă pentru fiecare

Există și o întreagă teorie de specialitate care explică în acest mod situația, așa-numitul eco-chambers.

Radu Delicote. FOTO: Arhivă personală
Radu Delicote. FOTO: Arhivă personală

„Acel eco-chamber, teoria eco-chambers, asta explică. Oamenii nu mai citesc, nu mai au răbdare să înțeleagă, oamenii nu își mai doresc să mai aibă răbdare să înțeleagă și se ajunge la reacția emoțională cea mai simplistă, care este, cum am spus - miștoul, că după aia vin pe piramida lui Maslow, enervarea, înjurăturile, în general elementele pur emoționale, visceral-emoționale, ce se manifestă în comentarii și în sistemul de reprezentare social”, adaugă el.

Radu Delicote explică și ce înseamnă eco-chambers: „De regulă vei căuta și vei intra în bule cu care rezonezi, din care îți tragi ecoul. Deci dacă mie mi se pare că mă interesează mașinile verzi, algoritmul din social media o să mă ducă în așa fel încât să ajung acolo unde se dezbate despre mașinile verzi, unde oamenii comunică despre asta. Și eu din ce în ce mai mult mă voi afunda în acel loc, pentru că acolo voi găsi persoane care au același stil de reprezentare sau același stil de personalitate legat de mașinile verzi”, mai spune Delicote.

Astfel, nu este greșită nici concluzia că, de fapt, internauții sunt de fapt împinși să devină tot mai superficiali și tot mai agresivi în exprimarea pe rețelele de socializare.

„De fapt, este un mix de factori. Nu-i vina noastră exclusivă, nu-i a consumatorului. Este sistemul de lucru al algoritmului. De aici pleacă totul? Pleacă din chintesența tuturor aplicațiilor de social media, care sunt făcute să vândă. Ăsta este obiectivul principal al Facebook, al TikTok, al Instagram. Dar, din păcate, oamenii își trag informațiile din niște medii care sunt făcute ca obiectiv principal să vândă. Evident că este o disonanță de termen fundamental aici. Pentru că acea rețea va lucra doar în direcția de sales, sau va lucra doar în direcția de a-ți aduce conținut din care poate să câștige, nicidecum să te informeze obiectiv, sau să te ajute să te informeze obiectiv. Și atunci este un mix de factor în care, la finalul zilei, ajungem în aceste sisteme de reprezentare. Oamenii o să râdă. Și nu-i nimic, din păcate, anormal în această situație. Pentru că noua normalitate de consum media în care suntem este o normalitate profund de emoțională. Este reacția fiziologică normală la situația în care ne aflăm, în fața unei cantități enorme de consum media și de consum de informații”, adaugă Radu Delicote.

Citește și: Roma dă alarma, Bucureștiul tace. Expert în politici europene: „Fără o integrare mai profundă, UE va fi amorfă și tot mai puțin relevantă”

Spre ce ne îndreptăm

Pe viitor, acest fenomen se va accentua și mai mult. La pachet cu această superficialitate vor veni și alte aspecte.

„Fenomenul se va accentua și mai mult în următorii ani, tendința de superficialitate va fi și mai mare. Iar timpul alocat pentru a citi o informație sau a viziona un videoclip va scădea și mai mult. Vor fi o serie de modificări. Și nu putem spune că este neapărat ceva bun sau ceva rău, ci este o evoluție. Adică nu poți să spui că, până la urmă, în momentul în care a venit motorul cu aburi în fața tuturor crescătorilor de cai, am asistat la aceeași revoluție socială. Sau când a apărut automobilul, atunci am asistat la aceeași revoluție socială. Deci nu poți să spui că e bine sau că e rău. Putem doar să concluzionăm că asta este a noua realitate în care trăim”, încheie Radu Delicote.

Cine este Radu Delicote

Expertul în social media și comunicare Radu Delicote are un doctorat magna cum laudae în studiul mecanismului de vot și influentatorii acestuia, a absolvit două masterate în comunicare electorală și comercială. Este expert în social media, strateg de comunicare, consultant și analist, fiind implicat de-a lungul timpului în numeroase campanii locale, naționale și internaționale. Radu Delicote este cadru didactic asociat la SNSPA, Facultatea de Comunicare si Relații Publice. Predă la Masteratul de Marketing Politic și Electoral un curs de Sociologie Politică, Seminarul de Marketing Politic și Electoral și  Seminarul de Comunicare în mediile digitale.

Ca expert în comunicare, social media și comunicare politică, Radu Delicote a fost citat în ultimii ani de publicații prestigioase, agenții de știri și posturi de televiziune internaționale cum ar fi New York Times, Associated Press, Washington Post, The Guardian, The Daily Courier, Euronews, The Informer, USA News Guide, Capital Bulgaria, Business Review, Al Jazeera Balkans și Telesur.

Evenimente

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Imagini șocante la Timișoara: a dat foc unei pompe de benzină. Jetul de flăcări e înfricoșător
digi24.ro
image
Armata belgiană, gata să intervină pe străzile din Bruxelles într-o mare luptă. Situația din oraș este „catastrofală”
stirileprotv.ro
image
Ce salariu primește acest srilankez, după 3 ani de muncă în România: „Aduc aici toată Sri Lanka!”
gandul.ro
image
Horoscop 6 septembrie: Săgetătorii sunt spontani, Fecioarele descoperă lucruri noi
mediafax.ro
image
Celebrul milionar nu s-a uitat la bani și a făcut-o cea mai fericită. Super-mașina pe care a oferit-o cadou unei tinere sportive
fanatik.ro
image
Vasile Iliuță, șeful CJ Călărași, va fi judecat pentru că a plătit o firmă de croitorie să păzească obiectivele din județ: „Bravo lor, băieți deștepți!”
libertatea.ro
image
VIDEO „Controlul maselor prin COVID”. Conferință conspiraționistă despre vaccin cu medici din România
digi24.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Lovitură după lovitură: divorțează, la doar TREI luni de la nuntă! ”S-a terminat”
digisport.ro
image
VIDEO Nicușor Dan, după 100 de zile la Cotroceni: Nu știu în ce birou stau. Mi s-a spus, dar am uitat
stiripesurse.ro
image
Fizicienii au reușit să „dea timpul înapoi” într-un sistem cuantic, cu o precizie uluitoare
antena3.ro
image
Filmul accidentului în lanţ din Ialomiţa soldat cu 7 răniţi. Patru copii au ajuns la spital
observatornews.ro
image
Cristian Popescu Piedone își face partid politic! Va candida la Primăria Capitalei?
cancan.ro
image
Și-a etalat Rolexul şi geanta Louis Vuitton de peste 14.000 de euro în drum spre Bebe Tei! Imagini exclusive
prosport.ro
image
Cum aerisești corect baia. Greșeli pe care mulți le fac și de ce nu e bine să o faci noaptea
playtech.ro
image
Top 10 cele mai scumpe mașini deținute de fotbaliști. Messi și Cristiano Ronaldo au două super modele, unice în lume
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Salariu nemaivăzut în România! Cine e impresara care a rezolvat transferul anului în SuperLigă
digisport.ro
image
Compania austriacă OMV intenţionează să facă reduceri de personal, în special la Petrom
stiripesurse.ro
image
Soțul Teodorei Marcu rupe tăcerea la trei luni de la moartea ei: ,,Mă doare în fiecare zi”. Gestul cutremurător făcut în memoria soției sale
kanald.ro
image
O elevă ia bacalaureatul la 9 ani și rescrie limitele...
playtech.ro
image
Ioana Tufaru, la un pas de moarte. Soțul, Ionuț, a găsit-o leșinată pe jos în casă și s-a speriat teribil. ”Puteam să mă duc…dincolo”. Primele declarații sunt șocante
wowbiz.ro
image
Ireal! Cabiria Morgenstern i-a dăruit un copil unui bărbat care ar putea să-i fie bunic! Este un celebru actor
romaniatv.net
image
O mare bancă dispare din România. Clienții nu vor mai putea folosi cardurile și conturile
mediaflux.ro
image
Șoc în presa britanică! O știre din România i-a lăsat pe jurnaliștii de la The Sun fără cuvinte: „Zou, ce?!”
gsp.ro
image
Cum arată fiica adolescentă a lui Kim Jong Un. Apariția spectaculoasă a lui Kim Ju Ae alături de liderul corean la Beijing, la prima ieșire internațională
actualitate.net
image
Cele mai ciudate superstiții legate de luna plină din lume
actualitate.net
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”
click.ro
image
Andreea Raicu, făcută praf de fostul ei iubit din tinerețe! A umilit-o cu vorbe dure: „Veneai la mine să te satisfac”
click.ro
image
Riști să rămâi fără pensie dacă nu depui luna aceasta un act esențial. Ce trebuie să faci, mai exact?
click.ro
Prințesa Leonor cu Regele Felipe al Spaniei profimedia 1027876969 jpg
Regele Felipe al Spaniei mai are o fiică secretă? „Se spunea că e blondă și că semăna cu el”
okmagazine.ro
Strudel cu nuci Sursa foto shutterstock 410310433 jpg
Ştrudel cu nuci aşa cum n-ai mai gustat până acum
clickpentrufemei.ro
The First Monumental Discovery in Dibra Albania webp
Un mormânt roman unic, cu inscripție bilingvă: prima descoperire monumentală din Dibra, Albania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Sfeclă roșie la borcan. Rețetă simplă și gustoasă pentru iarnă
image
Din familie de căldărari, scriitoare și profesoară la Edinburgh: „Am primit o palmă de la un polițist când citeam în parc”

OK! Magazine

image
Doliu la Palatul regal. Elegantă și stilată, verișoara Elisabetei a fost regina inimilor cu mult înaintea Prințesei Diana

Click! Pentru femei

image
Vedeta din filmul cu James Bond a devenit mamă la 47 de ani, după ce-a pierdut două sarcini

Click! Sănătate

image
Medicamentele care pot cauza hepatită toxică