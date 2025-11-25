CTP, revoltat de valul de nostalgie după Nicolae Ceaușescu promovat pe TikTok: „Nenumărați tineri iau de bune toate astea”

Jurnalistul Cristian Tudor Popescu s-a arătat revoltat de postările de pe TikTok care promovează mesaje de tipul: „ce bine i-ar fi fost României dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89”. Potrivit acestuia, există „nenumărați tineri iau de bune toate astea.”

Potrivit lui CTP, postările care promovează acest tip de mesaje nostalgice adună „130 de milioane de accesări” de la utilizatori. Motivul pentru care tinerii cred în aceste afirmații, adaugă acesta, este „pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional”.

„130 de milioane de accesări, atât fac pe net postările care zic ce bine i-ar fi fost României dacă Ceaușescu ar fi rămas președinte după `89. Blocuri de locuințe fără număr, autostrăzi, hidrocentrale, fabrici de avioane și televizoare românești, metrouri la Cluj, Timișoara și Iași, țară suverană. Nenumărați tineri iau de bune toate astea.

De ce? Pentru că nu i-a învățat nimeni să gândească rațional. Sunt incapabili de luciditate, de obiectivitate, judecă doar în direcția care le place. Nu știu că inteligența înseamnă să înțelegi și ce nu-ți convine”, a explicat acesta pe Facebook.

CTP: „Aproape tot ce s-a construit în anii `70 și `80 a fost cu bani de la FMI și Banca Mondială”

Acesta explică în continuare că majoritatea investițiilor făcute în perioada de final a comunismului s-au făcut cu „bani de la FMI și Banca Mondială”, iar datoria externă a fost plătită „cu prețul stoarcerii la limită a românilor.”

„Ceaușescu după `89? Să raționăm. Aproape tot ce s-a construit în anii `70 și `80 a fost cu bani de la FMI și Banca Mondială. Adică de la Occidentul putred. România Socialistă nu avea putere economico-financiară pentru asemenea investiții, cum n-avea nici sub guvernarea lui Ciolacu.

În `89, Ceaușescu plătise datoria externă cu prețul stoarcerii la limită a românilor. Imaginea lui era pulbere, atât în ochii Vestului, cât și ai Rusiei. N-ar mai fi primit niciun cent credit. De unde bani de autostrăzi, avioane și blocuri, când economia autarhică a României ar fi fost total decuplată de investitorii străini?

Miliardele băgate în România de UE n-ar fi existat. Nici blugi sau banane n-am fi putut importa. Ce să mai vorbim de mașini străine, visul acestor tineri?”, afirmă CTP.

„Unde ar fi fost nenumăratele formații muzicale de după `89, de la Bug Mafia până la The Motans și Dirty Shirt?”

Nu în ultimul rând, acesta declară că, dacă regimul comunist ar fi continuat să existe în România și după 1989, nu ar fi existat libertățile și diversitatea culturală de azi: nenumăratele trupe muzicale nu ar fi apărut, iar TikTok sau libertatea de a posta sau lansa critici online ar fi fost imposibile.

„Unde ar fi fost nenumăratele formații muzicale de după `89, de la Bug Mafia până la The Motans și Dirty Shirt? Manelele rămâneau la grupul Azur din Brăila, cu «Aoleu, se mărită Mona mea!».

TikTok-ul, pe care apar toate aceste basmagorii manipulatoare, nici gând să fi existat. Ar fi putut tinerii să posteze ce le trece prin cap, să înjure pe cine vor?

N-ar fi avut nici măcar posibilitatea să voteze AUR sau Georgescu Dumnezeilă. Ar fi trăit într-o Românie neagră-cenușie, sărăntoacă, într-un regim de cazan și cazarmă, cu serviciul militar obligatoriu, pe care n-ar fi putut-o părăsi pentru Occident decât înot peste Dunăre. Sau evadând în droguri, care ar fi pătruns oricum în țară.

Un singur lucru i-aș întreba pe cei care azi au de la 15 la 35 de ani: oare de ce au ieșit în stradă să strige și să fie împușcați cei care aveau vârsta lor în `89?”, încheie acesta.