Sute de persoane s-au adunat în fața CSM într-un miting pro justiție, după documentarul Recorder despre situația din magistraturǎ.

Câteva sute de persoane s-au adunat, miercuri seară, în fața sediului Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) din Capitală, într-un miting pentru independența justiției după documentarul publicat recent de Recorder.

Protestatarii au afișat pancarte cu mesaje precum: „Corupția sufocă magistratura”, „Cât ne mai chinuim să fim stat european”, „Schimbarea vine prin implicare” sau „Cum doriți să achitați?”. Oamenii au scandat: „Justiție, nu mafie”, „Noi vrem dreptate, nu imunitate”, și „Integritate, nu complicitate”, potrivit Agerpres.

Participanții cer demisia mai multor persoane aflate la vârful instituțiilor din Justiție, precum și pe cea a ministrului Justiției, Radu Marinescu.

Îndemnul la protest, intitulat „Protest pentru independența justiției”, a fost anunțat miercuri pe Facebook, după ce Recorder a publicat documentarul în care sunt prezentate situații discutabile din sistemul judiciar.

„Independența justiţiei este pusă în pericol, având consecinţe nefaste asupra democraţiei române. Legislaţia favorizează abuzurile şi judecătorii cinstiţi sunt intimidaţi! Cerem, printre altele, schimbarea legislaţiei pentru a preveni numeroase abuzuri (cum ar fi eliminarea prescripţiei pentru faptele de corupţie sau eliminarea posibilităţii ca magistraţii să aleagă procurorii care îi anchetează). Mai mult decât atât, este important să ne arătăm susţinerea pentru această cauză pentru a oferi curaj magistraţilor din ţară, care sunt majoritar integri, dar care din frică faţă de administraţia coruptă, sunt reduşi la tăcere”, au transmis organizatorii.