Vicepreședinta Curții de Apel București, celebră pentru fraza „m-a sunat Lia”, a cerut să iasă la pensie la 51 de ani

Judecătoarea Ionela Tudor, devenită celebră pentru propoziția „m-a sunat Lia”, a depus cerere la CSM pentru a ieși la pensie.

În vârstă de 51 de ani, Ionela Tudor este în prezent șefa Secţiei a X-a contencios administrativ şi fiscal de la Curtea de Apel București şi delegată în funcția de vicepreședinte al acestei instanţe.

Solicitarea acesteia urmează să fie luată în discuție în ședința din 5 februarie a Secției pentru judecători a Consiliului Superior al Magistraturii.

Ionela Tudor a activat iniţial la avocată (1998 - 2004), pentru ca apoi să intre în magistratură, fiind pe rând judecătoare la Judecătoria Feteşti, Judecătoria Slobozia, Tribunalul Călăraşi, Tribunalul Ialomiţa, Tribunalul Bucureşti (2017 - 2021), iar din anul 2023 activează la Curtea de Apel Bucureşti.

Printre procesele pe care le-a soluţionat se află şi un dosar în care a suspendat analiza tezei de doctorat a fostului premier Nicolae Ciucă, reclamat pentru plagiat, motivând "nevoia de stabilitate în conducerea executivă a statului".

Pe 11 decembrie 2025, conducerea Curţii de Apel Bucureşti, formată din preşedinta Liana Arsenie şi vicepreşedinţii Ionela Tudor şi Domnica Adomniţei, a organizat o conferinţă de presă pe tema dezvăluirilor din reportajul Recorder.

În timp ce Liana Arsenie încerca să răspundă la o întrebare, vicepreşedinta Ionela Tudor s-a uitat în telefonul mobil, după care s-a aplecat spre Liana Arsenie şi i-a șoptit: „M-a sunat... M-a sunat Lia, mă duc să vorbesc” şi a părăsit prezidiul de unde se făceau declarațiile de presă.

A revenit după scurt timp şi i-a arătat lui Arsenie ecranul telefonului, citindu-i ce scria acolo: „Este exclus ca... este exclus ca Predoiu să fi intervenit. Nu a sugerat”. Acest episod venea să confirme ceea ce presa relatase în decursul timpului despre influența șefei Instanței supreme asupra altor judecători din sistem.

Ulterior, Lia Savonea a explicat că apelul respectiv avea o justificare strict administrativă și că nu ar fi intervenit în activitatea Curții de Apel.