CTP, despre rebeliunea din Rusia și „dezamăgirea maselor de susținători că Putin nu e Stalin“

Gazetarul spune că rebeliunea Wagner a fost o lovitură de stat pentru că așa a numit-o Dmitri Medvedev, vicepreşedintele Consiliului de Securitate al Rusiei.

Cristian Tudor Popescu a comentat pe pagina sa de Facebook evenimentele de la sfârșitul săptămânii din Rusia.

”Rebeliunea Wagner a fost o lovitură de stat pentru că așa a calificat-o cel mai agresiv și spurcat la gură strigaci al Kremlinului, vicele Medvedev.

Discursul dramatic al lui Putin însuși, vorbind de trădare de patrie, cuțit înfipt în spate, unire în fața pericolului în care se află statul rus, pedepsele nemiloase care-i așteaptă pe puciști, este o reacție corespunzătoare unei lovituri de stat.

Occidentul, SUA, Ucraina NU au fost numite de dictator ca aflându-se în spatele acțiunii lui Prigojin – Putin a acceptat-o ca fiind rusească sută la sută.

Măsurile luate pentru apărarea Moscovei, ceva ce nu s-a mai văzut de la Al Doilea Război Mondial încoace, duc și ele la aceeași idee.

Dar cel mai puternic argument pentru a spune că o lovitură asupra statului a avut loc în Rusia, sunt zicerile lui Prigojin. Sinistrul criminal de top a aruncat niște bombe radioactive, cu efecte pe termen lung. Liderul Wagner a fost până ieri, și este încă!, vedeta vârf de lance a armatei ruse pe frontul din Ucraina. Wagneriții, eroii care au eliberat Soledar, cum a declarat chiar Putin. Prin urmare, să auzi de la Prigojin, aclamat de populație când s-a cărat din Rostov-pe-Don, că nici Ucraina, nici NATO nu erau o amenințare pentru Rusia, că războiul a fost pornit ca să fie război și să ajungă Șoigu mareșal, e un șoc. Să audă întreaga lume de la un erou al URSS, prieten apropiat al tătucului Putin, că în rândurile conducerii politico-militare de la Moscova împărățesc corupția, furtul banilor pentru armată, nepăsarea față de viața și moartea celor trimiși pe front”, a scris CTP.

Gazetarul a vorbit și despre iertarea lui Prigojin, considerând că e o dovadă de slăbiciune care îi uluiește pe supușii ruși, obișnuiți cu cruzimea implacabilă a sistemului.

”Ca să contracareze toate astea, Putin ar trebui să declanșeze o epurare sângeroasă, demnă de un Iagoda sau Ejov, asupra legăturilor la nivel înalt ale lui Prigojin, care cu siguranță există. Or, nu se știe dacă mai are destulă putere s-o facă.

Cea mai gravă consecință a loviturii Wagner asupra statului care îl paște pe dictator este dezamăgirea maselor de susținători că Putin nu e Stalin.

P.S.

Așa cum ore în șir, postul pe care e lipit cu scuipat numele România n-a transmis niciun bit despre ce se petrecea în Rusia, Donald Trump, în spiciul său, ținut la Washington în fața unei mulțimi de adoratori conservatori, n-a scos un cuvințel despre ce i se întâmpla lui Putin”, a mai scris Cristian Tudor Popescu.