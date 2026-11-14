 Cristela Georgescu, mesaj după protestul de susținere a soțului său: „Ați fost părtași la suferința unui deținut politic” | adevarul.ro
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Video Cristela Georgescu, mesaj după protestul de susținere a soțului său: „Ați fost părtași la suferința unui deținut politic”

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Cristela Georgescu a transmis un mesaj de mulțumire românilor care au venit sâmbătă din diferite zone ale țării pentru a-și arăta susținerea față de soțul său, Călin Georgescu. Într-o înregistrare video publicată pe pagina de Facebook, aceasta a vorbit despre sacrificiile celor care au parcurs sute de kilometri și au înfruntat frigul, ploaia și vântul pentru a-i fi alături fostului candidat la alegerile prezidențiale.

Soția lui Călin Georgescu le-a mulțumit că au îndurat oboseala, umilințele și privirile ostile pentru a-și manifesta solidaritatea.

„Sunt momente în viață în care «mulțumesc» este prea puțin pentru ceea ce simte inima”, a transmis Cristela Georgescu, mărturisind că este profund recunoscătoare pentru sprijinul primit.

Aceasta a subliniat că oamenii au oferit ceva mult mai valoros decât orice dar material: timpul, efortul și prezența lor.

„Ați dăruit ceva ce nu se poate cumpăra: timpul, osteneala și prezența. Ați ales să fiți părtași sufletești la suferința unui deținut politic, soțul meu, Călin Georgescu”, a afirmat aceasta.

În mesajul său, Cristela Georgescu a făcut referire și la credință, îndemnându-i pe susținătorii soțului său să nu își piardă speranța în fața situației pe care o consideră o nedreptate și o persecuție politică.

„Creștin fiind, nu ne putem permite să ne descurajăm de această nedreptate care a îmbrăcat cea mai pură formă a unei persecuții politice. Trăim o încercare dureroasă, e drept. Dar nu vă îndoiți, în toate acestea este o putere, o minte, o înțelepciune care lucrează la planul mântuirii fiecăruia și a neamului nostru românesc”, a transmis soția fostului candidat.

La final, aceasta le-a mulțumit celor care au fost alături de familia sa prin gesturi de solidaritate, susținere și rugăciune, adresându-le totodată un mesaj de încurajare și binecuvântare.

„Eu cred în Dumnezeu care e adevăr, e dreptate, e milă și iubire și îl rog să vă răsplătească cu toată dragostea pe care ne-ați dăruit-o și să vă mângâie acolo unde vă doare, să vă întărească acolo unde ați obosit și să vă ocrotească pe fiecare împreună cu cei dragi”, a încheiat Cristela Georgescu.

Mitingul de susținere a lui Călin Georgescu, convocat de AUR și desfășurat în Parcul Izvor în ciuda avizului negativ al Primăriei Capitalei, a adunat la vârful său aproximativ 10.000 de participanți. Liderul AUR, George Simion, s-a alăturat mulțimii, iar apoi manifestanții s-au oprit în fața Arestului Central, unde au cerut eliberarea fostului candidat la alegerile prezidențiale.

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