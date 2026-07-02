ANPC: Șapte din zece influenceri verificați în România folosesc conținut generat cu AI fără să își informeze urmăritorii

Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor (ANPC) a descoperit mai multe nereguli în urma unei acțiuni de monitorizare a influencerilor din România. Potrivit instituției, 70% dintre cei care folosesc conținut generat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale (AI) nu își informează urmăritorii despre acest lucru.

Verificările au vizat 10 influenceri din România și au fost realizate în cadrul unei acțiuni internaționale coordonate de Rețeaua Internațională pentru Protecția și Aplicarea Legislației privind Protecția Consumatorilor (ICPEN), desfășurată în perioada 23 martie – 8 aprilie 2026.

Potrivit ANPC, toți influencerii analizați publicau conținut cu caracter comercial.

În cazul unora dintre aceștia, însă, postările care reprezentau reclame sau colaborări comerciale nu erau marcate în mod constant, iar în multe situații mențiunile privind caracterul publicitar erau insuficient evidențiate, astfel încât puteau trece ușor neobservate de consumatori.

Inspectorii au analizat și utilizarea conținutului realizat sau modificat cu ajutorul inteligenței artificiale.

„Rezultatul: 70% dintre influencerii care au folosit astfel de materiale nu au informat publicul că imaginile sau conținutul au fost realizate cu ajutorul tehnologiilor AI, ceea ce reduce nivelul de transparență în comunicarea cu urmăritorii”, a transmis ANPC.

Acțiunea coordonată de ICPEN a inclus verificarea a 228 de influenceri din mai multe țări.

Potrivit datelor centralizate, 92% dintre aceștia publicau conținut comercial, însă doar unul din cinci marca în mod corespunzător caracterul publicitar al postărilor.

ANPC subliniază că, într-o economie digitală în care recomandările influencerilor pot influența deciziile de cumpărare ale consumatorilor, transparența în promovarea produselor și serviciilor, precum și informarea publicului atunci când este utilizat conținut generat cu ajutorul inteligenței artificiale, sunt esențiale pentru protejarea consumatorilor și menținerea încrederii în mediul online.