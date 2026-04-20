Luni, 20 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Unde se poate vedea Coiful de la Coțofenești. Programul începe din 21 aprilie

Coifului de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate în urma jafului din Olanda vor fi arătate românilor începând cu 22 aprilie. Muzeul Național de Istorie a României pregătește și o campanie specială, în cadrul căreia artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară.

Evenimentul oficial de prezentare are loc pe 21 aprilie 2026, iar începând cu 22 aprilie, expoziția devine accesibilă publicului larg.

Programul Muzeului Național de Istorie

Vizitatorii pot vedea coiful respectând programul obișnuit al muzeului. Muzeul Național de Istorie a României este deschis:

  • miercuri – duminică: 10:00 – 18:00
  • ultima intrare: 17:15
  • luni și marți: închis

Acest program permite accesul publicului pe tot parcursul zilei, fiind recomandat să ajungi mai devreme pentru a evita aglomerația, având în vedere interesul ridicat pentru această expoziție.

Coiful poate fi admirat timp de 10 zile

Expoziția este una temporară și limitată: coiful va fi expus timp de aproximativ 10 zile, începând cu 21 aprilie 2026.

Această perioadă scurtă face ca evenimentul să fie unul special, iar autoritățile au anunțat ulterior și posibilitatea unei campanii prin care artefactele să fie prezentate și în alte orașe din țară.

Ce s-a întâmplat în Olanda

Coiful de la Coțofenești a fost furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, unde era expus temporar. 

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, jaful s-a produs pe timpul nopții, când mai multe persoane au forțat accesul în muzeu prin detonarea unui perete exterior. Explozia a fost folosită pentru a evita zonele principale de acces, unde măsurile de securitate erau mai stricte.

După pătrunderea în clădire, hoții s-au deplasat direct către zona în care erau expuse artefactele dacice, semn că aveau informații precise despre amplasarea acestora. În doar câteva minute, au spart vitrinele și au sustras obiectele vizate, după care au părăsit incinta înainte de intervenția forțelor de ordine.

După furtul din ianuarie 2025, autoritățile olandeze, împreună cu parteneri internaționali, au demarat o anchetă amplă. Datorită notorietății pieselor, acestea erau dificil de valorificat pe piața ilegală, ceea ce a contribuit la identificarea lor.

Artefactele au fost recuperate ulterior și readuse în România în cursul anului 2026, în condiții speciale de securitate, pentru a fi reintegrate în patrimoniul național.

Top articole

Partenerii noștri

image
„L-am păcălit pe Putin”: Povestea guvernatorului care a dat peste cap planurile Kremlinului într-o regiune îndepărtată a Rusiei
digi24.ro
image
S-a deschis focul în Strâmtoarea Ormuz la scurt timp după ce Iranul a preluat din nou controlul. Cine ar fi apăsat pe trăgaci
stirileprotv.ro
image
România are peste 6.000 de privilegiaţi care călătoresc cu paşaport diplomatic. Ministerul Afacerilor Externe a eliberat zeci de mii de astfel de documente din ‘90 și până azi
gandul.ro
image
Ilie Bolojan susține că Nicușor Dan nu i-a cerut demisia: „Am discutat cu dânsul, vom mai discuta”
mediafax.ro
image
Tun pe banii statului: cum au încasat firmele subvenții în lanț folosind aceiași șomeri. Schema prin care se scoteau milioane din fonduri publice
fanatik.ro
image
Ilie Bolojan, cu o zi înainte ca PSD să decidă dacă îi retrage sprijinul politic: „PSD a mințit”. Ce a discutat cu Nicușor Dan despre demisie
libertatea.ro
image
Revoluție în transporturi: orașul care primește 270 de milioane de euro, finanțare europeană, pentru primul tram-tren din țară
digi24.ro
image
Ce supranume i-au dat cei de la Gazzetta dello Sport lui Cristi Chivu
gsp.ro
image
O avere! Câți bani va câștiga Mirel Rădoi, după ce a acceptat să plece de la FCSB după doar 5 meciuri
digisport.ro
image
„Se monitorizează tot traficul din 17 aprilie”: MAI, avertisment oficial după valul de mesaje despre camerele de supraveghere
stiripesurse.ro
image
Un bărbat care a crezut că-și repară toată dantura cu 5.000 de euro în Turcia s-a întors acasă fără niciun dinte în gură
antena3.ro
image
Un bărbat de 77 de ani a intrat cu maşina în mai mulţi oameni în Călăraşi. Ar fi încurcat frâna cu acceleraţia
observatornews.ro
image
Un nou SCANDAL zguduie Familia Regală! Kate Middleton a ajuns în pragul disperării
cancan.ro
image
La ce pensie poți spera dacă ai muncit 35 de ani pe salariul minim? Dar dacă ai avut salariul mediu?
newsweek.ro
image
Milionarul și-a făcut cumpărăturile la LIDL. I-a lăsat mască pe angajați: cu ce și-a umplut căruciorul
prosport.ro
image
Ce nu au voie să facă femeile în Grecia: Amenzile sunt de mii de euro, multe românce nici nu ştiu de restricţii
playtech.ro
image
Fotbalistul care va fi tată la doar 22 de ani. Mama copilului este fiica antrenorului său
fanatik.ro
image
S-a prăbușit zidul Cetății Hotin, celebra fortăreață a lui Ștefan cel Mare. Pagubele sunt lângă „pata neagră”, simbol al cetății. Autoritățile ucrainene sunt acuzate de neglijență VIDEO
ziare.com
image
Internetul a ”explodat” după ce a văzut ce au cumpărat Kim Kardashian și Lewis Hamilton
digisport.ro
image
Se întâmplă ceva foarte suspect: au fost plasate peste 1 miliard de dolari în pariuri perfect sincronizate pe războiul din Iran
stiripesurse.ro
image
Ziua cârtiței vine după weekendul șobolanului. Schema de marketing care pregătește „deratizarea” lui Bolojan
cotidianul.ro
image
Ilie Bolojan, anunţ despre DEMISIE: Am discutat cu preşedintele Nicuşor Dan!
romaniatv.net
image
Bani în plus pentru pensie. Cum se poate obține o sumă considerabilă
mediaflux.ro
image
Adio telefoane la volan! Tehnologia revoluționară testată pe șoselele din Europa
gsp.ro
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Kilograme în plus după Paște? Antrenoarea de fitness Roxana Vancea te învață cum să topești grăsimea într-un timp scurt
actualitate.net
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii
click.ro
image
Ce face înghețata cu glicemia ta. Adevărul pe care medicii nu ți-l spun niciodată în față
click.ro
image
O floare aproape imposibil de întâlnit în natură, descoperită tot mai des în România. Unde poți să o admiri
click.ro
Leonardo DiCaprio l a jucat pe nemilosul Ludovic al XIV lea, profimedia 0473404484 jpg
Amantele se încăierau să-i satisfacă fanteziile intime ”Regelui nemilos”. Se juca murdar la curte, iar una din ibovnice îi făcea vrăji
okmagazine.ro
Vechiul Hollywood foto profimedia 0200128084 jpg
„Văduva neagră” a României a ucis cu sânge rece 35 de bărbați! Victimele s-au lăsat seduse de femeia ireal de frumoasă
okmagazine.ro
1555 jpg
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial
clickpentrufemei.ro
Statuia lui Iancu de Hunedoara în Buda, opera sculptorului de István Tóth (© Thaler Tamas / Wikimedia Commons)
Iancu de Hunedoara și relațiile sale cu Țara Românească și Moldova
historia.ro
Click!

image
Andreea Marinescu, dezvăluiri din mariajul cu un comisar criminalist: „Ne acordăm momente de liniște și facem bine”
image
Cum arată grădina Andreei Bănică. Imaginile cu care cântăreața și-a surprins plăcut fanii

OK! Magazine

image
Meghan Markle, ”un pachet de nervi” în timpul turneului din Australia! Ce spune despre Ducesă o expertă în limbajul corpului

Click! Pentru femei

image
Viața se îmbunătățește vizibil pentru trei zodii în săptămâna 20–26 aprilie 2026, dar calmul rămâne esențial

Click! Sănătate

image
Ce vezi prima dată în imagine? Iată ce arată despre tine!