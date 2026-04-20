Unde se poate vedea Coiful de la Coțofenești. Programul începe din 21 aprilie

Coifului de la Coțofenești și cele două brățări dacice recuperate în urma jafului din Olanda vor fi arătate românilor începând cu 22 aprilie. Muzeul Național de Istorie a României pregătește și o campanie specială, în cadrul căreia artefactele vor fi expuse și în alte zone din țară.

Evenimentul oficial de prezentare are loc pe 21 aprilie 2026, iar începând cu 22 aprilie, expoziția devine accesibilă publicului larg.

Programul Muzeului Național de Istorie

Vizitatorii pot vedea coiful respectând programul obișnuit al muzeului. Muzeul Național de Istorie a României este deschis:

miercuri – duminică: 10:00 – 18:00

ultima intrare: 17:15

luni și marți: închis

Acest program permite accesul publicului pe tot parcursul zilei, fiind recomandat să ajungi mai devreme pentru a evita aglomerația, având în vedere interesul ridicat pentru această expoziție.

Coiful poate fi admirat timp de 10 zile

Expoziția este una temporară și limitată: coiful va fi expus timp de aproximativ 10 zile, începând cu 21 aprilie 2026.

Această perioadă scurtă face ca evenimentul să fie unul special, iar autoritățile au anunțat ulterior și posibilitatea unei campanii prin care artefactele să fie prezentate și în alte orașe din țară.

Ce s-a întâmplat în Olanda

Coiful de la Coțofenești a fost furat în noaptea de 24 spre 25 ianuarie 2025 din Muzeul Drents, unde era expus temporar.

Potrivit datelor furnizate de anchetatori, jaful s-a produs pe timpul nopții, când mai multe persoane au forțat accesul în muzeu prin detonarea unui perete exterior. Explozia a fost folosită pentru a evita zonele principale de acces, unde măsurile de securitate erau mai stricte.

După pătrunderea în clădire, hoții s-au deplasat direct către zona în care erau expuse artefactele dacice, semn că aveau informații precise despre amplasarea acestora. În doar câteva minute, au spart vitrinele și au sustras obiectele vizate, după care au părăsit incinta înainte de intervenția forțelor de ordine.

După furtul din ianuarie 2025, autoritățile olandeze, împreună cu parteneri internaționali, au demarat o anchetă amplă. Datorită notorietății pieselor, acestea erau dificil de valorificat pe piața ilegală, ceea ce a contribuit la identificarea lor.

Artefactele au fost recuperate ulterior și readuse în România în cursul anului 2026, în condiții speciale de securitate, pentru a fi reintegrate în patrimoniul național.