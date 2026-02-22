Cod galben de inundații în șase județe. Hidrologii avertizează că pot apărea scurgeri pe versanți și creșteri ale nivelurilor apelor

Institutul Naţional de Hidrologie şi Gospodărire a Apelor (INHGA) a emis, duminică, o atenţionare Cod galben de inundaţii, valabilă până luni, la ora 24:00, pe râuri din şase judeţe.

Conform specialiştilor, în intervalul duminică, ora 12:00 - luni, ora 24:00, având în vedere situaţia hidrometeorologică actuală şi prognoza meteorologică pentru următoarele 30 de ore, ca urmare a propagării, cedării apei din stratul de zăpadă şi a precipitaţiilor prognozate, se pot semnala scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie cu posibile efecte de inundaţii locale şi creşteri de debite şi niveluri pe unele râuri, cu posibile depăşiri ale cotelor de atenţie, transmite Agerpres.

Avertizarea vizează râurile din bazinele hidrografice: Călmăţui (judeţele: Olt şi Teleorman), Argeş - afluenţii aferenţi sectorului aval S.H. Malu Spart - amonte S.H. Budeşti (judeţele: Argeş, Dâmboviţa, Teleorman, Giurgiu şi Ilfov).

INHGA menţionează că fenomenele hidrologice potenţial periculoase prognozate se pot produce şi pe afluenţi de grad inferior ai râurilor specificate, precum şi pe cursurile de apă necadastrate, în bazinele hidrografice vizate.

Hidrologii precizează că se impune urmărirea evoluţiei situaţiei hidrometeorologice, în conformitate cu "Regulamentul privind gestionarea situaţiilor de urgenţă generate de fenomene hidrometeorologice periculoase având ca efect producerea de inundaţii, secetă hidrologică precum şi incidente/accidente la construcţii hidrotehnice, poluări accidentale ale cursurilor de apă şi poluări marine în zona costieră".