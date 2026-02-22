Vremea rea continuă să facă ravagii în România. Un saivan care adăpostea 400 de animale s-a prăbușit din cauza ninsorii

Inspectoratul de Poliție Județean Ialomița anunță 6 drumuri județene închise din cauza zăpezii, iar autoritățile recomandă evitarea deplasărilor. Zeci de intervenții au avut loc în țară: animale prinse sub zăpadă și 133 persoane salvate de pe munte.

Şase drumuri judeţene din Ialomiţa sunt închise, duminică dimineaţa, din cauza condiţiilor meteo, autorităţile recomandând cetăţenilor să evite deplasările neesenţiale şi să respecte restricţiile instituite.

Potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Ialomiţa, la ora 9:00, traficul era închis pe DJ 201 B - Raşi - Ciochina, DJ 313 Horia - Axintele, DJ 402 Hagieşti - Lilieci, DJ 102 H - Grindu - Colelia, DJ 102H Miloşeşti - Reviga, DJ 203F Scânteia - Murgeanca - Valea Ciorii, DJ 213 Gura Ialomiţei - limită cu judeţul Brăila şi DJ 201 Albeşti - Poiana.

„Structurile Ministerul Afacerilor Interne sunt pregătite la nivelul judeţului Ialomiţa şi acţionează în sistem integrat pentru soluţionarea operativă a oricăror solicitări venite din partea cetăţenilor. Rugăm participanţii la trafic să respecte restricţiile instituite, să evite deplasările neesenţiale în zonele afectate şi să se informeze permanent din surse oficiale cu privire la evoluţia situaţiei", a transmis IJ Ialomița, potrivit Agerpres.

Circulația trenurilor și avioanelor

Între timp, Compania Naţională de Căi Ferate "CFR" S.A a informat că un număr de de 511 angajaţi, împreună cu utilaje de deszăpezire şi drezine, sunt mobilizaţi preventiv, duminică, pentru asigurarea circulaţiei feroviare în condiţii meteorologice nefavorabile.

„În cursul zilei de 22 februarie, în cadrul Comandamentelor de Iarnă constituite la nivelul Sucursalelor Regionale de Căi Ferate Bucureşti, Craiova, Timişoara, Galaţi şi Constanţa, sunt mobilizaţi 511 angajaţi, împreună cu utilaje de deszăpezire şi drezine. Dispozitivul are caracter preventiv", se arată într-un comunicat al CFR.

În prezent, circulaţia trenurilor se desfăşoară în condiţii de iarnă.

La rândul său, Compania Naţională Aeroporturi Bucureşti (CNAB) a transmis că traficul aerian pe Aeroportul Internaţional Henri Coandă Bucureşti şi pe Aeroportul Internaţional Bucureşti Băneasa Aurel Vlaicu se desfăşoară în condiţii de iarnă, conform programului de zbor.

Potrivit sursei citate, aeronavele aterizează şi decolează în siguranţă. Nicio cursă nu este anulată şi nici nu se înregistrează întârzieri din motive meteo la Bucureşti.

„Pistele, platformele şi căile de rulare sunt deschise, fiind asigurate toate condiţiile pentru desfăşurarea operaţiunilor aeriene. Se intervine constant cu 58 de utilaje proprii, aflate la dispoziţia celor două aeroporturi ale Bucureştiului, pentru menţinerea suprafeţelor de mişcare în condiţii optime de operare", au transmis reprezentanţii CNAB.

Saivan cu sute de animale, prăbușit din cauza zăpezii

Un saivan care adăpostea aproximativ 400 de oi şi capre s-a prăbuşit din cauza zăpezii, sâmbătă seară, în comuna prahoveană Albeşti-Paleologu, satul Vadu Părului, scrie presa locală.

În urma prăbuşirii acoperişului, aproximativ 30 de animale au fost găsite moarte, iar celelalte au fost evacuate de echipajele de intervenţie sau au reuşit să iasă singure din saivan, a informat, duminică dimineaţă, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Prahova.

Acoperişul a cedat din cauza greutăţii zăpezii depuse, a precizat sursa citată.

Peste 130 de persoane salvate de pe munte

Totodată, un număr de 133 de persoane au fost salvate de pe munte, în ultimele 24 de ore, a anunţat, duminică dimineaţa, Dispeceratul Naţional Salvamont.

Conform sursei citate, 40 de persoane au fost transportate cu ambulanţele SAJ, SMURD sau SALVAMONT la spital, iar restul au primit acordul să fie transportate cu maşinile aparţinătorilor.

În ultimele 24 de ore, la Dispeceratul Naţional Salvamont s-au primit 127 de apeluri prin care se solicita intervenţia de urgenţă a salvamontiştilor. De asemenea, la Salvamont s-au mai primit 63 de apeluri prin care se solicitau sfaturi şi informaţii despre diferite trasee turistice din zona montană.