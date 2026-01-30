Droguri aduse din Spania, printr-o firmă de curierat, interceptate în Vrancea. Unul dintre dealeri, prins în flagrant

Doi bărbați au fost arestaţi în Vrancea pentru trafic de droguri, după ce procurorii au descoperit că aceştia îşi aduceau "marfa" în România prin intermediul unei firme de curierat.

Traficanții de droguri recurg la metode din ce în ce mai sofisticate pentru a introduce substanțe interzise în România, folosind inclusiv firme de curierat internațional pentru a masca transporturile ilegale.

Un astfel de caz a fost documentat recent în județul Vrancea, unde doi bărbați au fost prinși în timp ce încercau să intre în posesia unor colete expediate din Spania, în care se afla canabis.

Potrivit informațiilor transmise de DIICOT, ancheta a vizat doi suspecţi care, pe parcursul lunii ianuarie 2026, ar fi introdus în țară droguri de risc în mai multe transporturi, fragmentate în colete diferite, pentru a reduce riscul de a fi depistaţi. Substanțele erau ascunse printre bunuri obișnuite și produse alimentare, metodă frecvent folosită de traficanți pentru a evita controalele.

În 25 ianuarie, unul dintre bărbați, cunoscut cu antecedente penale, a fost surprins în flagrant în timp ce transporta două colete care conțineau aproximativ 15 kilograme de canabis.

Investigațiile au continuat şi, la câteva zile după flagrant, pe 28 ianuarie, procurorii au ridicat dintr-un punct de lucru al firmei de curierat alte două colete, în care se aflau încă 15 kilograme de canabis, care ar fi trebuit să ajungă la cei doi dealeri de droguri.

Cercetările continuă cazul fiind instrumentat de procurorii DIICOT Vrancea.