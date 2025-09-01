search
Luni, 1 Septembrie 2025
Sora tânărului mort într-un tragic accident de circulație la Mamaia acuză magistrații că l-au lăsat în libertate pe șoferul ucigaș. „Aceasta nu este dreptate"

Publicat:

Tânărul care a provocat un accident mortal în stațiunea Mamaia, în luna martie, a fost trimis în judecată, inițial, în stare de arest preventiv. Dar, pe 20 august, a instanța a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Mașina s-a rupt în două. FOTO captură YouTube Ziua de Constanța
Mașina s-a rupt în două. FOTO captură YouTube Ziua de Constanța

Tânărul de 21 de ani, care în luna martie a provocat un tragic accident în timp ce era la volan sub influența alcoolului, în stațiunea Mamaia, a fost pus în libertate de instanță.

 Accidentul pe care l-a produs s-a soldat atunci cu decesul a doi pasageri, cu rănirea altor doi și cu vătămarea sa ușoară, fapt care a dus inițial la arestarea sa.

Procurorul de caz a dispus trimiterea în judecată a șoferului vinovat de tragedie, în stare de arest preventiv, pentru săvârșirea infracțiunilor de ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influența alcoolului sau a altor substanțe și împiedicarea sau îngreunarea circulației pe drumurile publice, dar în 20 august instanța a decis înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu.

Ana Maria Matei, sora lui Alexandru, uneia dintre victimele accidentului, cere însă revenirea asupra deciziei și vinovatul să rămână în arest.

„Şoferul era sub influența alcoolului, conducea cu mult peste viteza legală admisă şi participa la o cursă ilegală cu un alt participant la trafic. În urma impactului violent cu un stâlp, doi dintre pasageri şi-au pierdut viaţa, fratele meu în vârstă de 21 ani la două ore distanţă la spital şi Amalia în vârstă de 19 ani, la 3 săptămâni distanta după ce a stat în comă, cu creierul zdrobit. Ceilalţi doi tineri au fost transportaţi la spital conştienţi. Singurul care a scăpat nevătămat, a fost chiar şoferul vinovat, deşi avea o alcoolemie de 0,68 mg/l în aerul expirat. Deşi a fost trimis în judecată pentru ucidere din culpă, conducerea unui vehicul sub influenţa alcoolului sau al altor substanţe psihoactive şi împiedicarea circulaţiei pe drumurile publice, instanţă a hotărât la data de 20 august, înlocuirea arestului preventiv cu arestul la domiciliu. Înţeleg că în ţara asta ne pasă mai mult de criminalii la volan decât de victimele acestora, dar fratele meu şi Amalia zac sub pământ, iar cel care le-a luat viaţa pune capul liniştit pe pernă lui de acasă. Este o palmă peste memoria lor şi o nedreptate uriaşă. Fac apel către dumneavoastră şi opinia publică pentru a susţine cauza şi a cere autorităţilor revenirea asupra deciziei: arest preventiv pentru inculpat, aşa cum este firesc într-un caz în care două vieţi au fost curmate brutal de inconștiența şi teribilismul unui şofer băut. Aceasta nu este dreptate, este un mesaj periculos pentru toţi cei care cred că pot urca băuţi sau drogaţi la volan. Fratele meu şi Amalia au plătit cu viaţa, iar vinovatul a primit înţelegere din partea justiţiei. Două vieţi luate nu pot fi echivalate cu un arest la domiciliu, aşa că vă cer din suflet ajutorul”, ne-a scris sora victimei.

 De menționat că șoferul ucigaș a mai fost sancționat contravențional, în trecut, pentru abateri la regimul rutier, printre care și încălcarea limitei legale de viteză, faptă constatată de polițiștii rutieri.

Societate

