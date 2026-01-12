search
Luni, 12 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Studentă din Iran în vârstă de 23 de ani, împuşcată în cap „de la mică distanţă” de forțele de ordine. Mărturia familiei

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

ONG-ul pentru Drepturile Omului din Iran (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a făcut publice detalii despre primele victime identificate ale forțelor de ordine iraniene, care au deschis focul asupra mulțimii în timpul protestelor antiguvernamentale ce au cuprins țara, relatează CNN.

Robina Aminian FOTO X
Robina Aminian FOTO X

Printre aceștia se află Robina Aminian, o tânără de 23 de ani care studia designul vestimentar la Colegiul Shariati din Teheran și visa să se mute la Milano pentru a urma o carieră în modă.

Aminian a fost ucisă joi după ce s-a alăturat unui grup de protestatari, după ce a ieșit de la cursuri.

„Surse apropiate familiei Rubinei, citând martori oculari, au declarat pentru ONG că tânăra kurdă, originară din Marivan, a fost împuşcată din spate, de la distanţă mică, glonţul nimerind-o în cap”.

Familia Aminian a călătorit din Kermanshah, vestul Iranului, la Teheran pentru a identifica cadavrul acesteia printre „trupurile a sute de tineri”, se arată în comunicatul grupului pentru drepturi ale omului.

„După multe eforturi, familia Rubinei a reuşit în cele din urmă să recupereze trupul acesteia şi să se întoarcă la Kermanshah. La sosire, au constatat că forţele de securitate le înconjuraseră casa şi nu li s-a permis să o îngroape”.

Unchiul lui Aminian, Nezar Minouei, a declarat pentru CNN că era „o fată puternică, curajoasă, pe care nu o puteai controla şi pentru care nu puteai lua decizii”.

„A luptat pentru lucruri pe care le considera juste şi a luptat cu înverşunare. Era însetată de libertate, însetată de drepturile femeilor, de drepturile ei”, a adăugat el.

Peste 490 de protestatari au fost uciși în ultimele 15 zile în urma demonstrațiilor antiguvernamentale, inclusiv opt copii, potrivit unui bilanț furnizat CNN de către Skylar Thompson, director adjunct al organizației „Activiști pentru Drepturile Omului din Iran” (HRA).

Mai multe persoane din Iran au declarat pentru CNN că forțele de securitate iraniene răspund cu violență pentru a reprima protestele. Două dintre acestea, care au vorbit sub rezerva anonimatului din motive de securitate, au declarat că au văzut vineri forțele de securitate fluturând puști și ucigând „mulți oameni”. O altă martoră a declarat că a văzut „cadavre îngrămădite unele peste altele” într-un spital.

Mărturia familiei studentei în vârstă de 23 de ani

Tatăl studentei a spus că trupul lui Aminian se afla alături de trupurile a numeroși tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. „Aproape toți fuseseră împușcați în cap și în gât”, a spus acesta.

Autoritățile au refuzat inițial să returneze trupul fiicei, a spus unchiul fetei. Familia a reușit să-i recupereze rămășițele, dar au fost forțați să o îngroape cu propriile mâini, fără o ceremonie, a adăugat el.

„Ca familie, suntem îndurerați, dar ținem capul sus pentru că fata noastră a fost martirizată pe drumul spre libertate, pe drumul spre o viață mai bună, pentru care a luptat”, a spus unchiul lui Aminian.

În ciuda riscurilor, protestatari sfidători au continuat să iasă în stradă în număr mare, în toată țara. Demonstrațiile s-au extins în peste 180 de orașe din toate provinciile Iranului, în cadrul valului de tulburări la nivel național declanșate de prăbușirea monedei naționale și de starea economiei.

Protestatarii iranieni riscă să fie împușcați de forțele de securitate, dar și să fie acuzați de „moharebeh” - „purtarea unui război împotriva lui Dumnezeu” - pentru vandalizarea proprietății, pedeapsa pentru această faptă fiind moartea.

În Kermanshah, vestul Iranului, Ebrahim Yousifi, tată a trei copii, a fost împușcat în cap în timpul protestelor de joi, a declarat vărul său pentru CNN. Yousifi, în vârstă de 42 de ani, care lucra la un spital, lasă în urmă doi fii și o fiică, potrivit vărului său, care a dorit să rămână anonim din motive de securitate.

De joi, comunicarea cu familia a fost „complet întreruptă”, a declarat acesta, după ce Iranul a blocat preț de mai multe zile internetul în țară, într-o măsură fără precedent prin amploare.

„Nici măcar rudele noastre din regiunea Kurdistan, Irak, nu au reușit să contacteze pe nimeni din Iran pentru a confirma dacă trupul său a fost returnat. Reacția autorităților în regiunile kurde a fost considerabil mai severă decât în ​​multe alte părți ale țării”, a spus vărul său.

Mehdi Zatparvar, fost campion la culturism și antrenor, a fost ucis vineri în timpul protestelor din orașul Rasht, provincia Gilan, în nord-vestul Iranului, a relatat Hengaw, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Norvegia.

Social Media/Mehdi Zatparvar
Social Media/Mehdi Zatparvar

Sportivul în vârstă de 39 de ani a fost dublu campion mondial la culturism clasic, potrivit Federației Internaționale de Fitness și Culturism. Zatparvar avea un master în fiziologie sportivă și era considerat pe scară largă un antrenor experimentat în Gilan, a spus Hengaw.

Zatparvar scria pe Instagram: „Ne vrem doar drepturile, vocea care a fost înăbușită timp de patruzeci de ani trebuie ascultată”, potrivit publicației pro-reformă IranWire. Contul său de Instagram a fost închis.

De asemenea, au fost identificate victime ale protestelor care au zguduit orașul Azna din provincia Lorestan, vestul Iranului, la 1 ianuarie.

Coafeza și pasionata de modeling Shayan Asadollahi a fost ucisă de forțele guvernamentale pe 1 ianuarie, potrivit IranWire. Cu peste 50.000 de urmăritori pe Instagram, tânăra în vârstă de 28 de ani posta videoclipuri cu coafuri pe rețelele sale de socializare.

În aceeași zi, Reza Moradi Abdolvand, în vârstă de 17 ani, a fost împușcat de forțele de securitate din Azna și a intrat în comă, potrivit IranWire. Mecanicul auto ucenic a decedat luni, 5 ianuarie.

Ahmadreza Amani, în vârstă de 28 de ani, urma studii de avocatură și era stagiar la Baroul Yazd, potrivit IranWire. La patru zile după protestul din 1 ianuarie, guvernul i-a îngropat trupul și a dezvăluit ulterior familiei sale locul unde se află, potrivit publicației pro-reformă.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Donald Trump s-a autoproclamat „președinte interimar al Venezuelei”. Imaginea postată de liderul american pe platforma sa socială
digi24.ro
image
GALERIE FOTO cu cele mai spectaculoase apariții la Globurile de Aur 2026. Actrițele care au uimit publicul cu ținutele lor
stirileprotv.ro
image
Am făcut calculul complet. Cât costă o înmormântare în 2026. Incinerarea este mai ieftină
gandul.ro
image
Viitorul mașinilor chinezești în Europa: UE a luat decizia momentului
mediafax.ro
image
Dosare secrete: Cum a ajuns Bela Karolyi să o saboteze pe Dinamo la Olimpiada de la Montreal! „Manevre cu Ilie Verdeț!”
fanatik.ro
image
Cum a reacționat un american venit la iubita lui în România când a mâncat prima dată sarmale cu salată boeuf și a băut vișinată
libertatea.ro
image
Reacția Chinei după ce Donald Trump a declarat că SUA vor prelua Groenlanda ca să nu ajungă pe mâinile Beijingului
digi24.ro
image
Mario Iorgulescu, interviu din clinica din Italia în care este internat: „Am încercat să mă sinucid!”
gsp.ro
image
Mario Iorgulescu le-a transmis părinților un mesaj de adio, a evadat și a fost prins. Cum arată acum
digisport.ro
image
Fuge ayatollahul din Iran? Zvonurile momentului care întrețin protestele / Informații despre un posibil transfer al lingourilor de aur din Iran în Rusia
stiripesurse.ro
image
La Niña a început să se prăbușească: Urmează o schimbare majoră de vreme în Europa, iarna 2026-2027 ar putea fi complet diferită
antena3.ro
image
Localitatea din România unde troienele au trecut de un metru
observatornews.ro
image
Mărturiile stupefiante ale lui Mario Iorgulescu despre nunta fiului lui Romică Țociu: M-au întrebat dacă vreau să iau ceva cu ei
cancan.ro
image
Cuplul momentului în România. Cunoscuta cântăreață se iubește cu fostul fotbalist FCSB
prosport.ro
image
Legi noi pentru românii cu restanțe la întreținere: ce se schimbă, dacă stai la bloc
playtech.ro
image
A decolat din Antalya ca jucător al Rapidului, a aterizat la București în tricoul altei echipe. Cluburile au semnat transferul! Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Kremlinul îi caută un înlocuitor. Cele mai recente informații: a intrat în comă
digisport.ro
image
Toate armele pe masă: începe lupta pentru controlul dosarelor și al puterii politice
stiripesurse.ro
image
Când se opresc ninsorile în România! Directorul ANM a anunțat cum va fi vremea, începând de luni, 12 ianuarie
kanald.ro
image
Gigantul american care a vizat România și gazul din Marea Neagră îi spune lui Trump că...
playtech.ro
image
Medicii au făcut anunțul despre Sofia Vicoveanca, după ce artista a suferit un infarct! Ce se întâmplă cu ea în aceste momente?
wowbiz.ro
image
Leonard Miron, de nerecunoscut! A slăbit enorm și a ajuns piele și os. Avea 110 kg în urmă cu câteva luni: Mi-a zis Miguel să fac ceva, că nu mai am cu ce să mă îmbrac
romaniatv.net
image
Vestea zilei pentru toți pensionarii! Ce se întâmplă cu recalcularea pensiilor
mediaflux.ro
image
Cum explică Guvernul României noile impozite auto » De ce taxele pentru autoturismele hibrid sunt și de zece ori mai mari
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Un cuplu a întreținut relații sexuale într-un aparat RMN pentru a arăta ce se întâmplă în interiorul corpului
actualitate.net
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare
click.ro
image
Care este diferența dintre făina 650 și cea 000. Detaliul care poate face diferența în bucătărie
click.ro
image
Cele 3 zodii care vor trăi o perioadă de fericire intensă, din 24 ianuarie. Viața acestor nativi se va schimba în bine
click.ro
Prințul George și Kate Middleton foto profimedia jpg
Mama-i mamă chiar și prințesă. În ce mod adorabil a strigat-o Prințul George pe Kate Middleton în public
okmagazine.ro
Marlon Brando, Michael Jackson foto Profimedia jpg
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!
clickpentrufemei.ro
Rămășițele mumificate ale șmanei UsSergue1 (© Patrice Gérard / CNRS)
Secretul ultimei șamane din Siberia, descoperit de un studiu ADN
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Luni, 12 ianuarie, intră pensia pe card! La ce oră primesc banii pensionarii și cine ia în plus 200 de lei
image
Horoscop luni, 12 ianuarie. Pierderi pentru Tauri, șanse de avansare pentru Fecioare

OK! Magazine

image
Noua generație de frumuseți de la Palatul britanic. Prințesa Charlotte are o concurență serioasă din partea verișoarei sale

Click! Pentru femei

image
Marlon Brando e tatăl copilului lui Michael Jackson? Adevărul ar fi fost ținut secret până acum!

Click! Sănătate

image
Ce se întâmplă cu tensiunea dacă renunți la alcool o lună de zile?