Studentă din Iran în vârstă de 23 de ani, împuşcată în cap „de la mică distanţă” de forțele de ordine. Mărturia familiei

ONG-ul pentru Drepturile Omului din Iran (IHRNGO), cu sediul în Norvegia, a făcut publice detalii despre primele victime identificate ale forțelor de ordine iraniene, care au deschis focul asupra mulțimii în timpul protestelor antiguvernamentale ce au cuprins țara, relatează CNN.

Printre aceștia se află Robina Aminian, o tânără de 23 de ani care studia designul vestimentar la Colegiul Shariati din Teheran și visa să se mute la Milano pentru a urma o carieră în modă.

Aminian a fost ucisă joi după ce s-a alăturat unui grup de protestatari, după ce a ieșit de la cursuri.

„Surse apropiate familiei Rubinei, citând martori oculari, au declarat pentru ONG că tânăra kurdă, originară din Marivan, a fost împuşcată din spate, de la distanţă mică, glonţul nimerind-o în cap”.

Familia Aminian a călătorit din Kermanshah, vestul Iranului, la Teheran pentru a identifica cadavrul acesteia printre „trupurile a sute de tineri”, se arată în comunicatul grupului pentru drepturi ale omului.

„După multe eforturi, familia Rubinei a reuşit în cele din urmă să recupereze trupul acesteia şi să se întoarcă la Kermanshah. La sosire, au constatat că forţele de securitate le înconjuraseră casa şi nu li s-a permis să o îngroape”.

Unchiul lui Aminian, Nezar Minouei, a declarat pentru CNN că era „o fată puternică, curajoasă, pe care nu o puteai controla şi pentru care nu puteai lua decizii”.

„A luptat pentru lucruri pe care le considera juste şi a luptat cu înverşunare. Era însetată de libertate, însetată de drepturile femeilor, de drepturile ei”, a adăugat el.

Peste 490 de protestatari au fost uciși în ultimele 15 zile în urma demonstrațiilor antiguvernamentale, inclusiv opt copii, potrivit unui bilanț furnizat CNN de către Skylar Thompson, director adjunct al organizației „Activiști pentru Drepturile Omului din Iran” (HRA).

Mai multe persoane din Iran au declarat pentru CNN că forțele de securitate iraniene răspund cu violență pentru a reprima protestele. Două dintre acestea, care au vorbit sub rezerva anonimatului din motive de securitate, au declarat că au văzut vineri forțele de securitate fluturând puști și ucigând „mulți oameni”. O altă martoră a declarat că a văzut „cadavre îngrămădite unele peste altele” într-un spital.

Mărturia familiei studentei în vârstă de 23 de ani

Tatăl studentei a spus că trupul lui Aminian se afla alături de trupurile a numeroși tineri cu vârste cuprinse între 18 și 22 de ani. „Aproape toți fuseseră împușcați în cap și în gât”, a spus acesta.

Autoritățile au refuzat inițial să returneze trupul fiicei, a spus unchiul fetei. Familia a reușit să-i recupereze rămășițele, dar au fost forțați să o îngroape cu propriile mâini, fără o ceremonie, a adăugat el.

„Ca familie, suntem îndurerați, dar ținem capul sus pentru că fata noastră a fost martirizată pe drumul spre libertate, pe drumul spre o viață mai bună, pentru care a luptat”, a spus unchiul lui Aminian.

În ciuda riscurilor, protestatari sfidători au continuat să iasă în stradă în număr mare, în toată țara. Demonstrațiile s-au extins în peste 180 de orașe din toate provinciile Iranului, în cadrul valului de tulburări la nivel național declanșate de prăbușirea monedei naționale și de starea economiei.

Protestatarii iranieni riscă să fie împușcați de forțele de securitate, dar și să fie acuzați de „moharebeh” - „purtarea unui război împotriva lui Dumnezeu” - pentru vandalizarea proprietății, pedeapsa pentru această faptă fiind moartea.

În Kermanshah, vestul Iranului, Ebrahim Yousifi, tată a trei copii, a fost împușcat în cap în timpul protestelor de joi, a declarat vărul său pentru CNN. Yousifi, în vârstă de 42 de ani, care lucra la un spital, lasă în urmă doi fii și o fiică, potrivit vărului său, care a dorit să rămână anonim din motive de securitate.

De joi, comunicarea cu familia a fost „complet întreruptă”, a declarat acesta, după ce Iranul a blocat preț de mai multe zile internetul în țară, într-o măsură fără precedent prin amploare.

„Nici măcar rudele noastre din regiunea Kurdistan, Irak, nu au reușit să contacteze pe nimeni din Iran pentru a confirma dacă trupul său a fost returnat. Reacția autorităților în regiunile kurde a fost considerabil mai severă decât în ​​multe alte părți ale țării”, a spus vărul său.

Mehdi Zatparvar, fost campion la culturism și antrenor, a fost ucis vineri în timpul protestelor din orașul Rasht, provincia Gilan, în nord-vestul Iranului, a relatat Hengaw, o organizație pentru drepturile omului cu sediul în Norvegia.

Sportivul în vârstă de 39 de ani a fost dublu campion mondial la culturism clasic, potrivit Federației Internaționale de Fitness și Culturism. Zatparvar avea un master în fiziologie sportivă și era considerat pe scară largă un antrenor experimentat în Gilan, a spus Hengaw.

Zatparvar scria pe Instagram: „Ne vrem doar drepturile, vocea care a fost înăbușită timp de patruzeci de ani trebuie ascultată”, potrivit publicației pro-reformă IranWire. Contul său de Instagram a fost închis.

De asemenea, au fost identificate victime ale protestelor care au zguduit orașul Azna din provincia Lorestan, vestul Iranului, la 1 ianuarie.

Coafeza și pasionata de modeling Shayan Asadollahi a fost ucisă de forțele guvernamentale pe 1 ianuarie, potrivit IranWire. Cu peste 50.000 de urmăritori pe Instagram, tânăra în vârstă de 28 de ani posta videoclipuri cu coafuri pe rețelele sale de socializare.

În aceeași zi, Reza Moradi Abdolvand, în vârstă de 17 ani, a fost împușcat de forțele de securitate din Azna și a intrat în comă, potrivit IranWire. Mecanicul auto ucenic a decedat luni, 5 ianuarie.

Ahmadreza Amani, în vârstă de 28 de ani, urma studii de avocatură și era stagiar la Baroul Yazd, potrivit IranWire. La patru zile după protestul din 1 ianuarie, guvernul i-a îngropat trupul și a dezvăluit ulterior familiei sale locul unde se află, potrivit publicației pro-reformă.