Marți, 10 Martie 2026
Adevărul
Bolojan, despre sesizarea făcută de Avocatul Poporului privind pachetul reformei administrative: „Este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”

Premierul Ilie Bolojan anunță că Executivul va depune la Curtea Constituțională a României (CCR) argumentele pentru susținerea celor patru măsuri contestate de Avocatul Poporului în pachetul de reformă administrativă, adoptate recent, prin OUG, de Guvern. Șeful Executivului explică necesitatea măsurilor, fiind încrezător în șansele proiectului în fața controlului de constituționalitate. 

FOTO Guvernul României

„Avocatul Poporului are dreptul constituțional să facă o asemenea sesizare, dar este prima dată în ultimii trei ani când exercită această prerogativă”, precizează premierul Ilie Bolojan. 

Premierul arată că prima măsură contestată privește posibilitatea ca un funcționar public să poată lucra, în regim parțial, la două primării de comună, indicând că, „în multe localități mici, un funcționar nu are de lucru cu normă întreagă. Altora le este greu să își găsească oameni calificați pe anumite posturi. Un urbanist, de exemplu, nu are ce face cu normă întreagă la o primărie mică. Soluția propusă încearcă să reducă cheltuielile de personal, fără să afecteze activitatea primăriilor, și să permită angajarea de personal calificat în mediul rural, pentru a oferi servicii mai bune cetățenilor. Este doar o posibilitate pe care primăriile o pot folosi pentru a fi mai eficiente și pentru a valorifica pe deplin pregătirea funcționarilor”.

A doua măsură vizată introduce obligația ca nu doar vânzătorul, ci și cumpărătorul unui imobil sau al unui mijloc de transport să prezinte certificat de atestare fiscală, deci să nu aibă datorii la primăria din localitate, în condițiile în care, până acum, doar vânzătorul avea această obligație. „Este de bun-simț ca un cumpărător care are bani pentru achiziții importante să își plătească obligațiile față de comunitate înainte de a face noi investiții”, subliniază șeful Guvernului.

„Cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale”

A treia temă țintită de sesizarea Avocatului Poporului privește posibilitatea ca primăriile sau Agenția pentru Inspecție Socială să rețină până la o treime din anumite prestații sociale, arată șefului Executivului. Măsura e posibilă când există datorii către autoritatea publică. „Este corect ca un cetățean să primească ajutoare, dar să nu contribuie deloc la funcționarea și dezvoltarea comunității în care locuiește? Este în regulă să ai doar drepturi, fără să te achiți de minime obligații?”, completează șeful Guvernului. 

A patra prevedere contestată la Curtea Constituțională prevede suspendarea permisului de conducere în cazul neplății, într-un termen rezonabil, a amenzilor de circulație, iar șeful guvernului explică faptul că aceasta este necesară în contextul în care, „în România se încasează doar 40% dintre amenzile de circulație. Deci 6 din 10 persoane amendate nu plătesc”.

„Nu este vorba doar despre sume importante pierdute de la buget. Este vorba despre eficiența diminuată a unor măsuri de disciplinare a traficului în țara cu cel mai mare număr de accidente rutiere cu victime din Uniunea Europeană. Cine rămâne mereu nepedepsit se va simți liber să încalce legea din nou”, argumentează premierul. 

Totodată, premierul Ilie Bolojan se arată încrezător în șansele proiectului în fața controlului de constituționalitate al judecătorilor CCR: „Este, desigur, dreptul Avocatului Poporului să sesizeze Curtea Constituțională. Dar eu cred cu tărie că aceste măsuri nu încalcă prevederi constituționale, ci reprezintă opțiuni de politici publice menite să crească disciplina administrativă și bugetară, dar și siguranța cetățenilor. Nu putem avea o administrație mai bună și o țară mai sigură fără să creăm și condițiile necesare, inclusiv în legislație, pentru asta”. 

Politică

