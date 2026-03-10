A fost votat noul procuror-șef care o va înlocui pe Laura-Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European

Europarlamentarul Siegfried Mureșan a declarat că a fost votat în plenul Parlamentului European, marți, noul procuror-șef european, care o va înlocui pe Laura-Codruța Kovesi la conducerea Parchetului European (EPPO). Este vorba despre Andreas Ritter, care ocupă în prezent funcția de procuror-șef adjunct al instituției.

Siegfried Mureșan a precizat, într-o postare pe Facebook, că Laura-Codruța Kovesi își va încheia în luna octombrie un mandat de 7 ani la conducerea Parchetului European, ”marcat de numeroase rezultate și succese importante.”

”Kövesi a fost primul procuror-șef european după înființarea acestei instituții. Are meritul de a transforma EPPO într-o instituție funcțională și eficientă, care are în prezent peste 3.600 de cazuri active, cu un prejudiciu estimat la aproximativ 67 de miliarde de euro. Parchetul European, consolidat sub conducerea Laurei-Codruța Kövesi, contribuie decisiv la o mai bună protejare a fondurilor europene împotriva celor care încearcă să le fraudeze”, a afirmat europarlamentarul.

Siegfried Mureșan a declarat că Andreas Ritter o va înlocui pe Laura-Codruța Kovesi.

”Deoarece mandatul Laurei-Codruța Kövesi se încheie pe 30 octombrie și nu poate fi reînnoit, conform regulilor europene, am votat astăzi, în plenul Parlamentului European, înlocuitorul său. Andreas Ritter este în prezent procuror-șef adjunct al EPPO și sunt convins că va continua cu succes munca începută de Kövesi. Mult succes în noul mandat!”, a adăugat Mureșan.

Ritter are peste 25 de ani de experiență în Germania, fiind specializat în criminalitate economică și fraude cu subvenții europene. El a candidat și la procesul de selecție precedent, în urmă cu șase ani.

Andrés Ritter s-a alăturat serviciului de urmărire penală al Germaniei în 1995 și a condus diverse birouri de urmărire penală înainte de a deveni procuror-șef adjunct în statul federal Mecklenburg-Vorpommern în 2008.

Din 2013 până în 2020 a fost procuror-șef al parchetului specializat în infracțiuni economice și criminalitate cibernetică din Rostock.

EPPO este responsabil pentru investigarea și urmărirea penală a infracțiunilor care afectează interesele financiare ale UE în fața instanțelor competente ale statelor membre. Primul procuror-șef european, Laura Codruța Kövesi, a fost numit în 2019. Până la sfârșitul anului 2025, EPPO avea 3 602 investigații active, pentru un prejudiciu total estimat la peste 67,2 miliarde EUR pentru bugetele UE și naționale.