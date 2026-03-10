Cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului. Șeful Pentagonului: „Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere”

Secretarul american al apărării, Pete Hegseth, a transmis că marți, 10 martie, va fi cea mai intensă zi de bombardamente împotriva Iranului de la începutul războiului.

„Astăzi va fi, încă o dată, ziua noastră cea mai intensă de atacuri în interiorul Iranului. Cele mai multe avioane de vânătoare, cele mai multe bombardiere, cele mai multe atacuri”, a spus Hegseth la o conferinţă de presă la Pentagon, potrivit Agerpres.

Conform acestuia, „în ultimele 24 de ore” Iranul „a lansat cele mai puţine rachete pe care a reuşit să le lanseze până în prezent” de la începutul războiului.

Vorbind la aceeaşi conferinţă de presă, şeful Statului Major Interarme al SUA, generalul Dan Caine, a afirmat că Statele Unite atacă navele iraniene puitoare de mine şi că, în primele zece zile de război, au fost atacare peste 5.000 de ţinte în Iran, inclusiv 50 nave militare iraniene.

Pentagonul va examina o paletă de opţiuni dacă preşedintele american Donald Trump va da ordinul să fie escortate navele comerciale în Strâmtoarea Ormuz, a adăugat generalul Dan Cain.

Luni, Trump a amenințat că că va lovi Iranul „de douăzeci de ori mai puternic” dacă acesta va încerca să oprească fluxul de petrol prin Strâmtoarea Ormuz, unul dintre cele mai importante puncte strategice energetice din lume.

Statele Unite ale Americii de douăzeci de ori mai puternic decât a fost lovit până acum”, a scris liderul american pe Truth Social.

Trump a afirmat că SUA „vor elimina ţinte uşor de distrus care vor face practic imposibil ca Iranul să se mai reconstruiască vreodată” și a avertizat că asupra lor vor domni „moarte, foc și furie”. Totuși, el a adăugat: „Dar sper și mă rog să nu se întâmple”.

Războiul din Orientul Mijlociu a început pe 28 februarie, când SUA și Israelul au lansat un atac militar coordonat asupra Iranului, vizând infrastructura militară și lideri cheie, ceea ce a dus la o escaladare rapidă a ostilităților și la riposta iraniană cu rachete și drone în regiune.