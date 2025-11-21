Un bărbat și-a mumificat mama moartă, a ținut-o ascunsă timp de trei ani în casă și s-a deghizat în ea pentru a-i încasa pensia

După moartea mamei sale, un bărbat din Italia, în vârstă de 57 de ani, asistent medical, a pus la cale o adevărată strategie pentru a încasa pensia bătrânei. A mumificat-o pe cea care i-a dat viață și s-a deghizat în ea pentru a prelungi actul de identitate al femeii.

Când totul a ieșit la iveală, procuratura din Mantua l-a acuzat de ascunderea unui cadavru, uzurparea identității și fraudă împotriva INPS (Institutul Național Italian de Securitate Socială), potrivit Ansa.it.

Conform reconstituirii faptelor, femeia ar fi murit din cauze naturale, în 2022. Fiul, care locuiește singur la țară, în comuna Borgo Virgilio, din provincia Mantua, a ținut secret decesul pentru a continua să încaseze pensia.

Totul a decurs fără probleme până acum câteva zile, când bărbatul și-a dat seama că documentul de identitate al mamei sale expirase și că, pentru a continua să primească pensia în contul bancar al femeii, acesta trebuia reînnoit.

Atunci a decis să se îmbrace precum mama sa, s-a machiat și și-a pus o perucă, pentru a semăna cu bătrâna. Așa s-a prezentat la ghișeul registrului civil din primărie.

Funcționarul și-a dat seama imediat că avea de-a face cu un bărbat, nu cu o femeie în vârstă, și, sub un pretext, i-a cerut să revină a doua zi. De data aceasta, l-au așteptat și polițiștii.

Descoperirea macabră a avut loc în timpul unei percheziții dispuse ulterior la domiciliul bărbatului de 57 de ani. În sufragerie, pe un scaun, rezemat de perete, se afla cadavrul mumificat al bătrânei.

Cum a împiedicat descompunerea cadavrului

Potrivit anchetatorilor, bărbatul, asistent medical, a profitat de cunoștințele dobândite în profesia sa pentru a elimina lichidele din cadavru, împiedicând astfel descompunerea trupului femeii. Odată mumificată, nu a fost nevoit să o înmormânteze. Procedura a avut loc în beciul casei, apoi femeia a fost ținută în locuință.

Pentru că era puțin cunoscută în sat, nimeni nu a sesizat, timp de trei ani, dispariția bătrânei.

O autopsie asupra rămășițelor femeii va fi efectuată la morga spitalului Carlo Poma din Mantua, pentru a confirma cauza a morții și data exactă a decesului acesteia.

Amintim că o româncă de 56 de ani a fost condamnată la închisoare cu executare pentru profanare de cadavre, după ce și-a ascuns mama moartă în pădure ca să îi poată lua pensia în continuare.

Un bărbat din Reghin şi-a ţinut mama decedată în cămara casei timp de 11 luni, tot pentru a-i încasa pensia.