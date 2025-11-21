search
Cine poate face vaccinul HPV gratuit și care este procedura. Vârsta de la care este recomandat

0
0
Publicat:

. Vaccinarea anti-HPV, care te protejează de virusul responsabil pentru mai multe tipuri de cancer, inclusiv cel de col uterin, este gratuită în România pentru toți copiii și tinerii cu vârste între 11 și 26 de ani. Vârsta a crescut de la 1 octombrie, iar medicii speră ca astfel să crească rata imunizării și să scadă numărul de cazuri de cancer de col uterin. 

vaccin HPV jpg

 Cine poate face vaccin HPV gratuit in Romania

Inițial, doar copiii și tinerii cu vârste între 11 și 18 ani, indiferent de sex, beneficiau de vaccinarea gratuită împotriva infecției cu virusul HPV.  De la 1 octombrie, vârsta a fost extinsă până la 26 de ani. 

„Extinderea gratuității vaccinării anti-HPV pentru tinerii între 19 și 26 de ani este o decizie de sănătate publică care poate schimba statisticile privind incidența cancerelor cauzate de infecția persistentă cu HPV în România. Vaccinul oferă protecție reală împotriva infecțiilor care stau la baza multor cazuri de cancer de col uterin, vulvar, vaginal, penian, anal, orofaringian. Trebuie să transformăm această oportunitate legislativă în acțiuni concrete: informare clară, acces la cabinete și sprijin pentru persoanele vulnerabile", a declarat dr. Elvira Brătilă, președintele Societății de Obstetrică Ginecologie din România, citată de site-ul Formare Medicală

Condiția pentru a beneficia de gratuitate este ca pacienții să fie asigurați medical.

Cine poate face vaccin HPV compensat

Femeile cu vârsta cuprinsă între 27 și 45 de ani beneficiază de compensare 50% pentru acest tip de vaccin. Condiția este aceeași: să fie asigurate medical. În cazul bărbaților din această categorie de vârstă vaccinarea se poate face doar contra-cost Potrivit indicației producătorilor, vaccinul nu poate fi făcut și după vârsta de 45 de ani.

Cum se obține vaccinul HPV gratuit sau compensat

Pașii enumerați de Ministerul Sănătății sunt următorii: 

• consult medical și obținerea rețetei ( compensare 100% sau 50%, după caz);

• eliberarea vaccinului HPV dintr-o farmacie;

• administrarea vaccinului în cabinetul unui medic vaccinator

Medicii care eliberează rețetele trebuie să fie în contract cu una dintre casele de asigurări de sănătate. Vaccinarea propriu-zisă poate fi realizată de către medici din mai multe specialități:  medicină de familie, epidemiologie, boli infecțioase, pediatrie și alți medici din alte specialități care dețin un atestat de vaccinologie.

Vârsta recomandată pentru vaccinarea HPV

Vaccinul este cel mai eficient dacă este realizat înaintea de începerea vieții sexuale și expunerea la virus. Copiii și adolescenții cu vârste cuprinse între 11 și 14 ani reprezintă grupul-țintă ideal. Potrivit  Centrului pentru Prevenirea și Controlul Bolilor din SUA, între aceste vârste răspunsul imun este maximal și protecția se instalează până la 100%  împotriva infecțiilor cu tulpinile cu risc ridicat de cancer. 

Eficiența este foarte mare și în cazul tinerilor cu vârste între 15 și 19 ani, arată studiile. 

Vaccinarea este recomandată și după aceste vârste și poate aduce beneficii importante.

În cazul adulților care și-au început viața sexuală și au contractat virusul, vaccinul nu tratează o infecție deja existentă, dar poate preveni infectarea cu alte tulpini HPV.

România are cea mai mare incidență de cancer de col uterin din Uniunea Europeană:   3.800 de cazuri noi și 1.800 de decese anual.

Vaccinarea băieților și bărbaților este foarte importantă deoarece previne transmiterea virusului către partenere. Totodată, este necesar și pentru propria lor protecție. Virusul HPV poate produce inclusiv tipuri de cancer care afectează bărbații, cum ar fi cancerul anal, cancerul penian și cancerul orofaringian.  

