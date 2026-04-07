Marți, 7 Aprilie 2026
Adevărul
CFR Călători și CFR SA angajează. Lista completă a posturilor disponibile

În perioada următoare, CFR Călători și CFR SA vor organiza noi concursuri de angajare, după finalizarea procedurilor lansate recent de operatorul feroviar de stat și administratorul infrastructurii feroviare, notează CFIR.ro. 

La CFR Călători, mai multe sucursale regionale scot la concurs posturi importante.

La Galați, pe 23 aprilie, se va organiza concurs pentru un post de revizor tehnic vagoane I. La Iași, pe 21 aprilie, sunt programate trei concursuri pentru posturi de șefi de tură la Depoul Iași, SELC Bacău și Depoul Suceava. La Cluj, pe aceeași dată, vor avea loc patru concursuri pentru șefi de tren, două la Stația CF Dej și două la Stația Cluj-Napoca.

Și CFR SA a scos la concurs mai multe posturi.

La Galați, pe 23 aprilie, se organizează un concurs pentru un post de inginer I la Serviciul Electrificare. La Brașov, pe 22 aprilie, se caută un inginer II la Serviciul Afaceri Patrimoniale. La Craiova, concursurile vor avea loc pe 20 și 21 aprilie pentru posturi de montator SCB 2 și economist III. La București, pe 16 aprilie, vor fi scoase la concurs mai multe posturi de montatori și ingineri în cadrul diferitelor secții.

Reamintim că angajările la CFR Călători fuseseră anulate la începutul anului trecut din cauza prevederilor Ordonanței Trenuleț (OUG 156/2024), însă ulterior au fost reluate. În paralel, directorul general Traian Preoteasa a dispus ca orele suplimentare prestate de angajați să fie compensate doar cu timp liber, ceea ce a dus la suspendarea temporară a unor trenuri.

Restricțiile privind angajările se aplică și la CFR SA și Metrorex, iar unele măsuri au fost înăsprite în contextul politicilor de austeritate. La finele anului trecut, Metrorex a anulat toate concursurile, inclusiv pe cele aflate în derulare, deblocarea recrutărilor realizându-se ulterior.

Top articole

Partenerii noștri

image
Spioni, masoni și asasini plătiți. În Franța a început unul dintre cele mai ample procese din istoria recentă
digi24.ro
image
Meseria cu salarii ca în străinătate, dar cu deficit mare de angajați: „Ultimul a venit și a stat jumătate de zi”
stirileprotv.ro
image
Singura culoare în care nu trebuie să vopsești ouăle de Paște. Este mare păcat, potrivit credinței creștin-ortodoxe
gandul.ro
image
Donald Trump a vorbit cu echipajul misiunii Artemis 2. I-a invitat la Casa Albă și le-a spus că le va cere autografe
mediafax.ro
image
Aceasta este echipa care o face campioană pe Dinamo. Scenariul e uluitor
fanatik.ro
image
Cine sunt actorii care au jucat falsa întâlnire dintre Nicușor Dan, Florian Coldea și Victor Ponta și ce relații au cu apropiați ai actualului președinte
libertatea.ro
image
Medic ucis și incendiat în Capitală. Cine e suspecta reținută după cinci zile
digi24.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
"Gică Hagi s-a răzgândit!" Ce lovitură! Anunțul care dă peste cap toate calculele
digisport.ro
image
Scenariu catastrofal: de ce un atac asupra centralei de la Bushehr ar devasta țările din Golf
stiripesurse.ro
image
Cazul medicului ucis și incendiat într-un apartament din București: O femeie a recunoscut crima. Ce le-a spus anchetatorilor (surse)
antena3.ro
image
Produsele care vor costa mai mult de Sărbători. Ouăle se scumpesc cu 10%
observatornews.ro
image
Gabi Tamaș L-A BĂTUT pe Aris Eram la Survivor! Șoc TOTAL: a fost dat afară INSTANT
cancan.ro
image
Casa de pensii, mesaj pentru 2.600.000 pensionari. „V-am transferat toți banii”. Când ajung pe card?
newsweek.ro
image
FOTO. Despărțirea anului. Manechinul l-a părăsit pe celebrul milionar
prosport.ro
image
Motorina s-a ieftinit azi, 7 aprilie, e un record pentru ultima perioadă. Până când este redusă acciza
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat, de fapt, în momentul în care Mircea Lucescu a leșinat. Primul jucător de la națională care rupe tăcerea. „E ceva tulburător”
fanatik.ro
image
Cine e PSD-istul pus în fruntea instituției care gestionează rezervele de petrol din România. Numirea a fost făcută de Nicolae Ciucă
ziare.com
image
Diletta Leotta: "Duminică e Como - Inter, vrem să te vedem tuns!" Chivu i-a dat replica instant
digisport.ro
image
Situația devine alarmantă: aeroporturile Europei sunt în pragul unei crize de combustibil fără precedent
stiripesurse.ro
fără imagine
Cum supraviețuiesc cei o sută de marinari români blocați în Strâmtoarea Ormuz
cotidianul.ro
image
BREAKING NEWS! Fulgy, ridicat de autorități și dus la Spitalul Obregia, în timpul nopții. Fiul Clejanilor se întorsese din Dubai de câteva zile
romaniatv.net
image
UPDATE: Răzvan Lucescu a ajuns la spital. Procedura care-l poate salva pe Mircea Lucescu. Ce este sistemul ECMO propus de medicii de la Spitalul Universitar
mediaflux.ro
image
„Vorbesc în engleză, ne urmăresc 110 țări” » Fiul lui Ion Țiriac, discurs neașteptat după finala turneului de la București: „Chiar dacă ești din Iran, Israel, SUA...”
gsp.ro
image
Religia la care s-a convertit Mihai Gâdea. Mama lui nu va avea slujbă la ortodocși
actualitate.net
image
Viktor Orbán, înlăturat de la putere după 16 ani în care a condus în Ungaria? Se află în cel mai dificil moment politic
actualitate.net
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor
click.ro
image
Rețeta Annei Lesko de cozonac cu nucă și gem de prune. Secretul vedetei pentru un gust intens și aromat
click.ro
image
Soția lui Mircea Lucescu, un munte de suferință! Cu ce gest cavaleresc o dăduse gata, în studenție. Rică Răducanu: „Adio, gagici și șpriț!”
click.ro
Kate Middleton de Paște 2026 foto Profimedia jpg
„Ce păcat! E atât de tânără și de frumoasă!” Kate Middleton, luată în colimator de criticii regali. Ce nu-i iartă?
okmagazine.ro
Kate Middleton profimedia 1088811996 jpg
Detaliul dureros legat de apariția lui Kate Middleton pe care nimeni n-are curaj să-l comenteze
okmagazine.ro
Jennifer Aniston și Jim Curtis foto Profimedia jpg
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase
clickpentrufemei.ro
Figura umană de pe Giulgiul din Torino, imaginea originlă (stânga) și negativ (© Dianelos Georgoudis / Wikimedia Commons)
Giulgiul din Torino conține ADN provenit de la mai multe persoane
historia.ro
Cele mai citite

Click!

image
Ideea inedită a unei tinere din România: mini-bibliotecă într-un tren, fără niciun cost. Ruta pe care călătorii au parte de o experiență culturală
image
Horoscop marți, 7 aprilie. Berbecii au succes pe toate planurile, Racii află secrete, iar Leii introduc alimente noi în dieta lor

OK! Magazine

image
Detaliul dureros legat de apariția lui Kate Middleton pe care nimeni n-are curaj să-l comenteze

Click! Pentru femei

image
Imaginea fericirii. Jennifer Aniston pare că și-a găsit sufletul pereche, după atâtea eșecuri amoroase

Click! Sănătate

image
Uiți frecvent numele oamenilor? Iată ce arată acest lucru!