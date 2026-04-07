CFR Călători și CFR SA angajează. Lista completă a posturilor disponibile

În perioada următoare, CFR Călători și CFR SA vor organiza noi concursuri de angajare, după finalizarea procedurilor lansate recent de operatorul feroviar de stat și administratorul infrastructurii feroviare, notează CFIR.ro.

La CFR Călători, mai multe sucursale regionale scot la concurs posturi importante.

La Galați, pe 23 aprilie, se va organiza concurs pentru un post de revizor tehnic vagoane I. La Iași, pe 21 aprilie, sunt programate trei concursuri pentru posturi de șefi de tură la Depoul Iași, SELC Bacău și Depoul Suceava. La Cluj, pe aceeași dată, vor avea loc patru concursuri pentru șefi de tren, două la Stația CF Dej și două la Stația Cluj-Napoca.

Și CFR SA a scos la concurs mai multe posturi.

La Galați, pe 23 aprilie, se organizează un concurs pentru un post de inginer I la Serviciul Electrificare. La Brașov, pe 22 aprilie, se caută un inginer II la Serviciul Afaceri Patrimoniale. La Craiova, concursurile vor avea loc pe 20 și 21 aprilie pentru posturi de montator SCB 2 și economist III. La București, pe 16 aprilie, vor fi scoase la concurs mai multe posturi de montatori și ingineri în cadrul diferitelor secții.

Reamintim că angajările la CFR Călători fuseseră anulate la începutul anului trecut din cauza prevederilor Ordonanței Trenuleț (OUG 156/2024), însă ulterior au fost reluate. În paralel, directorul general Traian Preoteasa a dispus ca orele suplimentare prestate de angajați să fie compensate doar cu timp liber, ceea ce a dus la suspendarea temporară a unor trenuri.

Restricțiile privind angajările se aplică și la CFR SA și Metrorex, iar unele măsuri au fost înăsprite în contextul politicilor de austeritate. La finele anului trecut, Metrorex a anulat toate concursurile, inclusiv pe cele aflate în derulare, deblocarea recrutărilor realizându-se ulterior.