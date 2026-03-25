Circulație feroviară întreruptă pe relația Brașov – Sighișoara. S-a rupt o șină de cale ferată

CFR Călători informează că, din cauza ruperii șinei între haltele Beia și Mureni (de pe secția de circulație Brașov – Sighișoara), circulația feroviară este temporar întreruptă începând cu ora 16:10.

Până la remedierea situației de către echipa de intervenție CFR SA, următoarele trenuri staționază: R 3536 Mediaș – Brașov – în halta Mureni, IR 16021 București Nord – Timișoara Nord – în halta Beia, IC 531 București Nord – Cluj Napoca – în halta Beia.

”Circulația în zona afectată se desfășoară în funcție de măsurile operative stabilite și dispuse de managerul infrastructurii feroviare – CFR SA. Detalii privind intervenția aflată în desfășurare, pot fi solicitate managerului infrastructurii feroviare, compania care organizează și dirijează circulația tuturor trenurilor pe calea ferată”, anunță CFR Călători.

În funcție de momentul redeschiderii, este posibil să apară decalări de orare și în circulația altor trenuri de pe secția Brașov – Sighișoara.