 Trei execuții într-o singură zi în SUA. Ultimele cuvinte ale călăului unei fetițe de 5 ani | adevarul.ro
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Trei execuții într-o singură zi în SUA. Ultimele cuvinte ale călăului unei fetițe de 5 ani

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Trei execuții au avut loc joi, 13 august, în trei state din SUA, pentru prima dată din 2010 când trei deținuți au fost executați prin injecție letală într-o singură zi.

FOTO: Shutterstock
FOTO: Shutterstock

Potrivit NBC, faptul că au avut trei execuții într-o singură zi a fost o coincidență de programare, însă arată și o creștere a numărului execuțiilor în SUA. În 2025, 47 de persoane au fost executate în 11 state, cel mai mare număr din 2009. Odată cu execuțiile de joi, în SUA au avut loc 22 de execuții în 2026, iar aproape alte 12 sunt programate.

Ultima dată când au avut loc trei execuții în aceeași zi a fost  pe 7 ianuarie 2010, când în Louisiana, Ohio și Texas au fost executați deținuți. Trei execuții au fost programate în aceeași zi și în 2018, însă doar una a avut loc, după ce un bărbat din Texas a primit o amânare, iar autoritățile penitenciare din Alabama au întâmpinat probleme cu linia intravenoasă.

Florida a executat doi bărbați în aceeași zi în iulie și a ajuns la 31 de execuții în total de la începutul lui 2025.

Bărbatul executat din Tennesse, condamnat pentru uciderea unei cameriste

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Anthony Darrell Hines, bărbatul din Tennessee, a fost executat pentru uciderea unei cameriste de motel în 1985. La momentul crimei, femeia avea 54 de ani. Întrebat care sunt ultimele lui cuvinte, acesta a spus inițial „nu acum, mulțumesc”, însă a adăugat: „Salută-l pe fiul meu”.

Fiul lui Hines a asistat la execuție. Acesta reluase legătura cu tatăl său acum patru ani, după ce nu-l mai văzuse de când avea 3 ani.

La rândul său, fiul cameristei a spus că mama sa avea la dispoziție doar o sticlă de plastic cu pulverizator pentru a se apăra de cuțitul lui Hines.

„Sper că a simțit o durere severă, pentru că ceea ce i-a făcut mamei mele nu se compară cu ceea ce poate să fi îndurat el acum”, a spus Dennis Jenkins.

Hines, în vârstă de 66 de ani, a făcut apel fără succes, susținând că medicul care a supravegheat o execuție din luna mai nu era calificat și că era posibil să îi compromită și lui execuția.

Un bărbat din Oklahoma, executat pentru uciderea iubitei sale

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Carlos Cuesta-Rodriguez, în vârstă de 70 de ani, a fost executat prin injecție la penitenciarul de stat din McAlester. Acesta și-a întors capul către două rude care asistau la execuție și a mimat cu buzele „Vă iubesc”, dar nu a făcut nicio declarație finală.

El a fost condamnat pentru uciderea iubitei sale, Olimpia Fisher, în locuința lor din Oklahoma City, în 2003. Cuesta-Rodriguez a spus că regretă că a ucis-o și a declarat în fața unei comisii că nu dorește clemență. Fisher, în vârstă de 43 de ani, intenționa să-l părăsească atunci când acesta a împușcat-o.

Fiicele lui Fisher, Cinthya Allen și Katya Wallis, au declarat într-un comunicat că speră ca execuția să atragă atenția asupra prevenirii violenței domestice.

Bărbatul din Alabama, executat pentru uciderea unei fete de cinci ani

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Jeremy Williams, din Alabama, a fost executat pentru că, în 2021, a violat și ucis o fetiță din Georgia.

Vreau să-i mulțumesc lui Dumnezeu că m-a iertat pentru păcatele mele, pentru a mă putea întâlni cu el în pace”, a spus Williams în timp ce era imobilizat pe targă.

Și-a mișcat capul înainte și înapoi, a zâmbit și părea că vorbește sau cântă înainte de a rămâne nemișcat.

Williams, care a pledat vinovat pentru uciderea lui Kamarie Holland, a trimis o solicitare către biroul procurorului general din Alabama, cerând stabilirea imediată a unei date pentru execuție, astfel încât familia victimei „să poată avea un anumit sentiment de încheiere”.

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Bărbatul de 42 de ani a violat-o și strangulat-o pe Holland după ce i-a oferit mamei acesteia 2.500 de dolari pentru ca fetița să întrețină un act sexual, au declarat procurorii, care au adăugat că acesta și-a filmat atacul.

„Caracterul de neconceput al acestei crime este exact motivul pentru care avem legislația privind pedeapsa cu moartea”, a declarat ulterior guvernatoarea Kay Ivey.

Mama fetiței ispășește o pedeapsă de 20 de ani de închisoare după ce a pledat vinovată pentru trafic de persoane în scopuri sexuale.

Procurorul districtual din Russell County, Richard Chancey, a descris ultimele momente din viața lui Kamarie drept „îngrozitoare”.

„Copilul acela nu a murit în pace”, a spus el la o conferință de presă ulterioară, referindu-se la ultimele cuvinte ale lui Williams despre moartea în pace.

Șeriful din Russell County, Heath Taylor, care a descris cazul drept cel mai grav pe care l-a investigat în cei 39 de ani de activitate în cadrul forțelor de ordine, a spus că este de părere că Williams a cerut o execuție rapidă din cauza temerilor legate de modul în care ar fi fost tratat în închisoare.

A fost prima execuție din Alabama în acest an. O execuție prin inhalarea de azot a fost blocată în iunie, după ce un judecător federal a decis că metoda este neconstituțională.

Williams a fost suspectat și în cazul morții fiicei sale bebelușe în Alaska, în 2005, însă acuzațiile au fost formulate abia în 2022. Tatăl lui Kamarie, Corey Holland, a descris-o drept un copil vesel, pasionat de prințese și de costumele de Halloween.

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