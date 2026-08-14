 Coșmar pentru Sabrina Voinea la Europene. Cum a „sabotat-o” propria mamă în calificările la bârnă | adevarul.ro
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Coșmar pentru Sabrina Voinea la Europene. Cum a „sabotat-o” propria mamă în calificările la bârnă

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Un moment neașteptat a avut loc la Campionatele Europene de gimnastică de la Zagreb, unde Sabrina Voinea a pierdut calificarea în finala de la bârnă după o contestație depusă de mama și antrenoarea sa, Camelia Voinea.

Camelia și Sabrina Voinea Foto/Getty
Camelia și Sabrina Voinea Foto/Getty

Sabrina încheiase calificările pe poziția a noua, clasare care, în condițiile regulamentului, îi asigura inițial accesul în ultimul act. Înaintea ei se aflau trei sportive din Rusia, însă o singură țară poate avea cel mult două gimnaste în finală.

Nemulțumită de punctajul primit, Camelia Voinea a decis să conteste nota. Decizia a avut însă un efect contrar celui dorit. În urma verificării, arbitrii au redus nota de plecare a Sabrinei de la 5,800 la 5,500. Modificarea a făcut-o pe sportiva română să coboare în clasament, iar poziția obținută după reevaluare nu i-a mai permis să prindă finala de la bârnă.

„Important este să învățăm din astfel de situații!”

Nadia Comăneci a reacționat la situația dificilă în care se află în prezent Sabrina Voinea, una dintre cele mai importante gimnaste ale României.

În cazul Sabrinei... e păcat că situația de la bârnă a avut acest deznodământ. În momente de presiune, deciziile se iau foarte repede și nu este întotdeauna ușor să anticipezi rezultatul unei contestații. Important este să învățăm din astfel de situații care fac o mare diferență între a fi și nu a fi în finală!”, a comentat Nadia Comăneci, conform Golazo.

Tricolorele au obținut calificarea pentru Campionatele Mondiale

România a terminat pe locul 11 concursul pe echipe de la Campionatele Europene de gimnastică artistică de la Zagreb și a obținut astfel biletele pentru Mondialele care vor avea loc în această toamnă, la Rotterdam.

Rezultatul este însă unul sub așteptări în ceea ce privește calificările individuale. Gimnastele României nu au reușit să prindă nicio finală, nici în competiția pe echipe și nici la aparatele individuale. Cu un total de 151,129 puncte, România a încheiat în primele 13 formații, poziții care asigură prezența la Campionatele Mondiale.

Lotul tricolor a fost unul foarte tânăr, iar o mare parte din responsabilitate a revenit Sabrinei Voinea. Sportiva nu a reușit însă să obțină rezultatele așteptate. La sol, unul dintre aparatele sale favorite, Sabrina a încheiat pe locul 13, cu 12,966 puncte, fiind a treia rezervă pentru finală. La bârnă, ea a terminat pe poziția a 23-a, cu 13,000 puncte.

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