Ce a spus tânărul mort în explozia de la Călimănești, cu puțin timp înainte de nenorocire

Tatăl lui Marius, tânărul mort în explozia de la Călimănești, a povestit care a fost ultima lui discuție cu fiul său. Marius Chiriac, de 30 de ani, era căsătorit doar de două săpătmâni și urma să devină tată peste câteva luni. El înlocuia un coleg în acea noapte fatidică.

Tatăl tânărului mort în explozia de la Călimănești a povestit la Antena 3 despre utima convorbire pe car ea avut-o cu fiul său. El a relatat, de asemenea, cum a a flat despre nenorocire și cum a fost infrmat că fiul să și-a pierut viața în acea deflagrație. „Am stat puțin de vorbă cu el. A zis că ne auzim... Astea au fost ultimele cuvinte și nu ne-am mai auzit...”, povestește Alexandru Chiriac, tatăl tânărului.

„L-am sunat și nu îi suna telefonul. Imediat am intrat în panică, am încercat pe toate căile... Confirmarea am primit-o când au venit politiștii”, a mai spus el.

Tânărul lucra de doar câteva luni pe șantierul de pe Autostrada A7, în zona localității Călimănești.

Întreaga comunitate, în stare de șoc

Tragicul eveniment a șocat întraga comunitate din Cîrligele, acolo de unde era Marius Chiriac.

„Este o mare tragedie pentru localitatea noastră, localitatea Cîrligele din Vrancea. O familie tânără... Acum două săptămâni și jumătate, pe 2 septembrie, când el împlinea 30 de ani, i-am cununat civil, iar acum suntem cu toții îndoliați și îndurerați pentru că Marius Chiriac a plecat dintre noi prea tânăr”, spune primarul localității.

Explozia ce avut loc în noaptea de miercuri spre joi, pe 21 septembrie 2023 în jurul orei 1.00, a ucis patru oameni, iar alți cinci au fost răniți grav. Bărbații erau salariați ai UMB, deținut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Cauza probabilă care a dus la producerea deflagrației este nerespectarea prevederilor din Avizul de amplasament al conductelor de gaze emis de Transgaz, după cum susține compania.

Posibilă cauză, nerespectarea pevederilor Avizului de amplasament

„Menționăm faptul că, constructorul lucrărilor nu a respectat prevederile Avizului de amplasament nr. 219/2197/04.01.2021 emis de SNTGN Transgaz SA pentru lucrarea <Autostrada Focșani -Bacău (inclusiv rețele de utilități) cu amplasamentul pe teritoriul județului Vrancea>, acesta nedeținând avizul CTE din partea SNTGN Transgaz SA pentru proiectul tehnic de relocare/înlocuire a conductei de gaz intersectată de proiect”, a informat Transgaz.

Cele patru trupuri cu greu au putut fi identificate, din cauza exploziei care le-a făcut de nerecunoscut. Anchetatorii au folosit actele firmei, pentru a vedea pontajele şi așa au ajuns să afle cine sunt cei care au murit.

Trei dintre cei cicni răniți sunt acum în afara oricărui pericol, însă doi mai sunt internați la spital, în stare gravă.