Tragedia de la Călimănești. Marius, un tânăr de 29 ani, abia făcuse nunta și aștepta un copil. În noaptea exploziei ținea locul unui coleg VIDEO

Un tânăr de 29 de ani, din comuna Cîrligele, județul Vrancea, este printre cei patru muncitori care și-au pierdut viața în urma exploziei de la Călimănești (Vrancea). Marius Chiriac abia se căsătorise și aștepta un copil.

Marius Chiriac avea 29 de ani și lucra pe șantierul Autostrăzii Moldova. S-a căsătorit pe 2 septembrie 2023 și aștepta primul copil, soția lui fiind însărcinată. Tânărul lucra pe un utilaj când a fost surprins de suflul exploziei. Soția lui Marius este educatoare la grădinița din comuna Cârligele (Vrancea).

Primarul Ștefan Moscu spune că părinții au fost cei care l-au sunat să-i spună că băiatul lor nu le răspunde la telefon.

„După bucuria nunții, a venit această tragedie. Suntem șocați cu toții. Părinții m-au sunat disperați dimineață că nu le răspunde băiatul. Am vorbit cu primarul de la Pufești, cu domnul prefect, apoi la Medicină Legală. Din păcate, toți mi-au confirmat că nu mai este, că băiatul a murit. Era un băiat cuminte, liniștit, muncitor. M-a bucurat mult să-I văd mire și mireasă, i-am cununat în urmă cu două săptămâni. Și acum această nenorocire”, oftează Ștefan Moscu, primarul comunei Cîrligele.

Potrivit primarului, tânărul de 29 de ani nu ar fi trebuit să se afle pe șantier azi-noapte. El ar fi ținut locul unui coleg.

„Am auzit că nu trebuia să fie de serviciu, a făcut în locul altcuiva, un coleg. Am sunat pĂrinții și le-am dat vestea teribilă. Am chemat Salvarea, deoarece soția este însărcinată. A fost groaznic, nu am cuvinte... o dramă”, a povestit primarul.

Transgaz acuză UMB că nu avea autorizație pentru lucrări în zonă

Patru oameni au murit și alți cinci sunt răniți, în urma exploziei devastatoare care s-a produs joi dimineața, 21 septembrie 2023, în jurul orei 1.00, în localitatea Călimănești din județul Vrancea. Bărbații erau salariați ai UMB, deținut de omul de afaceri Dorinel Umbrărescu.

Explozia a fost posibilă din cauza nerespectării avizului de amplasament al conductelor de gaze emis de Transgaz, susține compania.

„Menționăm faptul că, constructorul lucrărilor nu a respectat prevederile Avizului de amplasament nr. 219/2197/04.01.2021 emis de SNTGN Transgaz SA pentru lucrarea "Autostrada Focșani -Bacău (inclusiv rețele de utilități) cu amplasamentul pe teritoriul județului Vrancea", acesta nedeținând avizul CTE din partea SNTGN Transgaz SA pentru proiectul tehnic de relocare/înlocuire a conductei de gaz intersectată de proiect”, a informat Transgaz.

Reprezentanții Transgaz s-au deplasat imediat la fața locului, au întreprins toate măsurile tehnice necesare pentru stingerea flăcării, izolarea conductei de transport gaze naturale, eliminând orice alte riscuri pentru viața umană și mediul înconjurător.

Nu au fost afectați furnizori sau consumatori de gaze naturale, SNTGN Transgaz SA luând toate măsurile tehnice necesare pentru asigurarea alimentării cu gaze naturale a zonei.

SNTGN Transgaz SA a transmis condoleanțe familiilor și apropiaților celor care și-au pierdut viața în acest incident.

Două dintre victimele preluate de echipajele medicale sunt în stare gravă. Vorbim de un bărbat de 61 de ani, cu arsuri pe aproximativ 65 la sută din corp. Acesta a fost transportat cu un elicopter SMURD la Spitalul Bagdasar Arseni din București.

Cea de-a doua victimă aflată în stare critică are arsuri pe 40% din suprafața corpului. Este vorba despre un muncitor de 53 de ani, transportat de urgență cu elicopterul la Spitalul Floreasca din Capitală.