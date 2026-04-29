CCR validează legea prosumatorilor. Schimbări majore pentru românii care produc energie acasă

Fostul ministru al Energiei, Bogdan Ivan, anunță „o victorie pentru românii care produc energie acasă”, după ce Curtea Constituțională a României a confirmat constituționalitatea legii prosumatorilor, act normativ care schimbă regulile privind compensarea energiei produse din surse regenerabile.

„CCR a confirmat constituționalitatea legii prosumatorilor. Asta înseamnă reguli mai corecte pentru românii care au investit din banii lor în panouri fotovoltaice și produc energie pentru propriul consum”, a transmis Bogdan Ivan într-o postare pe Facebook.

Potrivit acestuia, una dintre principalele modificări vizează modul de utilizare a surplusului de energie: „Surplusul de energie produs într-o locație nu se mai pierde. Dacă produci energie într-o locație, surplusul va putea fi folosit pentru compensarea consumului din alte locuri de consum ale aceluiași prosumator, în condițiile legii”.

O altă schimbare importantă anunțată de fostul ministru este extinderea posibilității de compensare a energiei și către alte tipuri de consum: „Poți folosi valoarea energiei produse inclusiv pentru factura la gaze. Pentru prosumatorii persoane fizice cu instalații de până la 27 kW, sumele rezultate din compensare vor putea fi utilizate și pentru plata facturilor la energie electrică sau gaze naturale, dacă sunt la același furnizor”.

Ivan a subliniat și introducerea unei facturări lunare, care ar elimina întârzierile de până la un an întâlnite anterior: „Facturare clară, lunară, fără situații în care prosumatorii nu înțeleg ce plătesc și ce li se compensează”.

În același timp, acesta afirmă că legea oferă „mai multă libertate pentru cei care investesc în energie verde”, prosumatorii fiind tratați ca participanți activi în sistemul energetic.

„România are nevoie de oameni care produc energie, nu doar de oameni care plătesc facturi. Iar statul trebuie să fie de partea celor care investesc și economisesc”, a mai transmis Bogdan Ivan.