search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ce se va întâmpla cu programul „Casa Verde Fotovoltaice”. Precizările ministrului Mediului

0
0
Publicat:

Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, a făcut joi o serie de precizări privind scenariile luate în calcul pentru transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice”, adăugând că totul depinde de Legea bugetului şi, implicit, vom şti şi alocarea pentru Administraţia Fondului pentru Mediu (AFM).

Un instalator montează panouri fotovoltaice
Guvernul ia în calcul transformarea programului „Casa Verde Fotovoltaice”. Foto Kilowat

Avem mai multe scenarii pentru Programul Casa Verde Fotovoltaice. Urmează să avem discuţii cu Ministerul Finanţelor, dar după ce va fi aprobată Legea bugetului naţional, pentru că, în baza acestei legi, ulterior vom putea să avem o discuţie şi pe bugetul AFM. În momentul în care vom şti limita maximală la care putem să mergem, vom avea şi împărţirea în interiorul bugetului pe mai multe proiecte. Este unul dintre scenarii (transformarea în "Casa Verde Baterii, n.r.), dar nu vă pot da mai multe detalii, pentru că depinde foarte mult de bugetul maximal care va putea să fie alocat prin AFM în acest an. Nu vă pot da în acest moment un astfel de răspuns din nou, pentru că în momentul de faţă nu avem încă un buget aprobat. Ar fi neserios din partea mea să vin să arunc cifre în momentul în care nu avem efectiv suma totală aprobată. Deci, după ce avem o sumă discutată şi aprobată care să poată să fie susţinută din bugetul naţional, să nu creştem deficitul pentru România prin aceste proiecte, după ce avem această sumă totală, vom împărţi această sumă pe mai multe proiecte. Unul dintre scenarii este inclusiv să alocăm bani pentru proiectul de care aţi menţionat mai devreme, dar nu ştiu încă care este suma totală", a subliniat Buzoianu.

Programul leasing social pentru mașini electrice va fi amânat cu un an

Pe de altă parte, întrebată dacă în acest an va fi lansat programul de leasing social pentru achiziţia de mașini electrice, şefa de la Mediu a transmis că amânarea cu un an a Fondului Social pentru Climă, prin care urma să fie susţinut o astfel de iniţiativă la nivel naţional, nu va face posibilă derularea acestui proiect.

Este un proiect care era gândit ca parte din Fondul Social pentru Climă, care, în momentul de faţă, este amânat un an de zile, pentru că ETS 2, acest mecanism de scheme de vânzare pentru certificate de carbon, a fost şi el amânat un an de zile şi atunci, automat, şi Fondul Social pentru Climă a fost amânat un an de zile. Drept urmare, proiectele care urmau să fie făcute din acest fond, momentan nu sunt încă discutate", a precizat Diana Buzoianu. 

Banii pentru Casa Verde Fotovoltaice s-au epuizat rapid în 2025

În 2025, Casa Verde Fotovoltaice a fost relansat cu un buget record de 2,2 miliarde de lei, incluzând și baterii de stocare a energiei, cu un sub-buget dedicat de 400 de milioane de lei.

Componenta Casa Verde Plus a finanțat pompe de căldură, extinzând sprijinul pentru tranziția energetică a gospodăriilor. Lansarea sesiunilor a urmat blocajelor din 2024, când mulți beneficiari au întâmpinat întârzieri la decontări și clarificări administrative.

Ca în fiecare an, statul a alocat banii pe principiul „primul venit, primul servit”, fapt ce a dus la epuizarea bugetului în mai puțin de 1 minut de la deschiderea înscrierilor.

200 milioane de lei pentru Programul Rabla 2025

Programul de leasing social pentru mașini electrice era așteptat de mulți români cu venituri reduse, sursele „Adevărul” afirmând încă de la începutul lunii că implementarea acestuia se va amâna cu cel puțin un an.

În 2025, Programul Rabla a oferit persoanelor fizice posibilitatea de a casare autovehicule vechi și de a achiziționa modele noi mai puțin poluante, cu o sumă totală alocată de 200 de milioane de lei. Din aceasta, 80 milioane de lei au fost destinate autovehiculelor cu propulsie termică sau hibride, iar 120 milioane de lei pentru autovehicule electrice, plug-in hibrid sau cu pilă de combustie cu hidrogen. Valoarea ecotichetelor varia între 10.000 și 18.500 de lei, în funcție de tipul vehiculului. Lansarea sesiunilor s-a făcut prin aplicația AFM, însă întârzierile și blocajele administrative au creat incertitudini pentru solicitanți.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
„Călăul” din Rusia, care și-a pus soldații să se împuște singuri, acuză că este pedepsit pe nedrept. „Eram erou, acum mă țin în cușcă”
digi24.ro
image
Un lanț cunoscut de fast-food din România închide șapte restaurante, afectat de creșterea prețurilor la energie și de TVA
stirileprotv.ro
image
525 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste orașe din România. Cine se încadrează
gandul.ro
image
Vremea în România până pe 23 martie: estimările ANM pentru următoarele patru săptămâni
mediafax.ro
image
Mihai Stoica îl ironizează pe ministrul Apărării după declaraţiile despre dreptul de promovare al Stelei: “Poate insista şi pentru ieşirea României din UE!”
fanatik.ro
image
Klaus Meine, solistul trupei Scorpions: „Există o legătură specială și o emoție deosebită între noi și România”
libertatea.ro
image
Un general rus i-a trimis soției poze cu urechi tăiate ale prizonierilor ucraineni: „Voi aduna o ghirlandă și ți-o voi face cadou”
digi24.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Lovitură grea! După ce a scris istorie la JO, Julia Sauter a făcut un anunț care i-a lăsat pe toți "mască"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Eric Dane, vedeta din „Grey’s Anatomy” şi „Euphoria”, a murit la 53 de ani
antena3.ro
image
Greşeala frecventă din trafic, după ninsoare, care se pedepseşte cu amenzi de până la 4.000 de lei
observatornews.ro
image
Unde a fost găsită Denisa, românca dispărută în Belgia, după 10 zile de căutări? 'Nu vă doresc să ajungeți în punctul în care eu sunt'
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Depășirea pe trecerea de pietoni în 2026: sancțiuni, suspendare și situații în care șoferii se păcălesc
playtech.ro
image
Miracol medical la FCSB! Mihai Popescu, apt de joc după ruptura de ligamente încrucişate. Ce se întâmplă cu Ngezana + două reveniri importante. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Jutta Leerdam a primit verdictul, după ce și-a desfăcut fermoarul și și-a arătat bustiera la JO
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Se întorc NINSORILE! Zăpezile vor depăși în București... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Românii care l-au impresionat pe Donald Trump. Doi oameni – cheie care îi stau alături președintelui SUA
mediaflux.ro
image
„Cum scot asta de aici?” Un israelian mutat în România a avut parte de un șoc, după ninsoarea puternică din București
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
Prințul Andrew foto profimedia jpg
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
Cover Image jpg webp
Crescuți pentru război! Mașinăria militară a Spartei antice, între disciplină absolută și destin colectiv
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
O zodie își schimbă destinul la final de iarnă. După o perioadă apăsătoare, scapă de problemele grele și plânge de fericire. Norii se risipesc, iar speranța începe să prindă contur
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie