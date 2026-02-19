search
Joi, 19 Februarie 2026
Visa Waiver, următorul pas strategic. Ambasadorul Andrei Muraru explică în ce stadiu se află dosarul României

Publicat:

Intrarea României în programul american Visa Waiver rămâne un obiectiv major al diplomației românești, însă momentul final depinde exclusiv de administrația de la Washington, a explicat ambasadorul României în Statele Unite, Andrei Muraru, într-o intervenție la Antena 3, în care a explicat stadiul negocierilor.

Andrei Muraru spune că „mingea este în curtea americanilor”. FOTO FB Andrei Muraru
Pregătiri pentru o întâlnire Nicușor Dan - Donald Trum

Potrivit diplomatului, România a parcurs deja toate etapele tehnice cerute de legislația SUA, iar dosarul se află acum în faza în care autoritățile SUA trebuie să decidă calendarul și forma în care programul va fi extins.

Andrei Muraru a precizat că România se află în aceeași situație cu Cipru și Bulgaria, state care așteaptă la rândul lor deschiderea unui „culoar clar” pentru aderare, în contextul în care Washingtonul analizează o reformă mai amplă a programului.

„Mingea este în curtea americanilor. România a îndeplinit toate criteriile şi suntem convinşi că în momentul în care aceste discuţii despre Programul Visa Waiver se vor stabiliza, există propuneri ca acest program să-şi schimbe numele, sunt convins să aceste trei ţări europene care încă bat la poarta Visa Waiver (România, Cipru şi Bulgaria), vor avea un culoar foarte clar", a spus Muraru.

Pregătiri pentru o întâlnire Nicușor Dan - Donald Trump

Ambasadorul a vorbit și despre eforturile diplomatice pentru o întâlnire bilaterană  Nicușor Dan - Donald Trump.

Andrei Muraru a mai explicat că discuțiile sunt în desfășurare și că stabilirea unei date depinde în primul rând de agenda președintelui american.

„În privinţa vizitei bilaterale la care lucrăm, aşa cum am spus, ea depinde de foarte mulţi factori şi, în primul rând, de disponibilitatea de agendă a Casei Albe”, a spus diplomatul, explicând că delegația română a avut, în ultima săptămână, o serie de întrevederi la nivel înalt cu oficiali ai administrației Trump: consilierul pentru securitate națională, consilierul economic al președintelui, dar și cu șefa comunității americane de informații, Tulsi Gabbard.

La Washington se află și vicepremierul Cătălin Predoiu, minuistru al Afacerilor Interne, implicat în discuții tehnice cu partenerii americani.

Andrei Muraru a subliniat că majoritatea acestor dialoguri vizează teme economice și aspecte care trebuie clarificate înainte de o întâlnire oficială la nivel de șefi de stat. Odată ce agenda comună va fi definitivată, Casa Albă ar urma să transmită opțiunile de calendar.

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie