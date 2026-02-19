Javier Milei și Viktor Orban, moment viral la Consiliul Păcii de la Washington: „Dacă mai continuăm așa, ne vor separa”

Prima reuniune a Consiliului Păcii, organizată joi la Washington sub egida președintelui american Donald Trump, a oferit nu doar declarații politice, ci și o scenă surprinzător de relaxată. Premierul Ungariei și președintele Argentinei au destins cel mai mult atmosfera.

Premierul Ungariei, Viktor Orbán, a publicat pe Facebook un videoclip în care apare alături de președintele Argentinei, Javier Milei, într-un moment de voie bună ce a atras rapid atenția presei internaționale.

Cei doi lideri, așezați pe ultimul rând al sălii, par să profite de momentele de respiro pentru a destinde atmosfera.

În imagini, Milei se vede cântând la microfon pe ritmul melodiei difuzate în sală, în timp ce Orbán se amuză copios lângă el.

„Dacă mai continuăm așa, ne vor separa”, a glumit Orbán în descrierea videoclipului.

Consiliul Păcii, o inițiativă recent lansată de administrația Trump, a reunit lideri politici din mai multe țări, iar România a participat în calitate de observator.

Potrivit presei internaționale, reuniunea a inclus și intervenții ale unor lideri din Orientul Mijlociu și America Latină.

Platforma Viory, care a transmis fragmente video din cadrul evenimentului, notează că Javier Milei a susținut un discurs în care a declarat că „pacea durabilă nu se construiește pe compromisuri”, citând celebra expresie latină `Si vis pacem, para bellum.

În același timp, publicații argentiniene au subliniat că Milei, cunoscut pentru stilul său nonconformist, a devenit rapid una dintre figurile centrale ale reuniunii, atât prin discurs, cât și prin aparițiile spontane.

Președintele Nicușor Dan a fost fotografiat la eveniment alături de Javier Milei, într-un cadru informal, imaginea fiind distribuită de presa românească și internațională.