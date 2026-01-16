search
Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Cât de pregătită este România dacă Vladimir Putin atacă la Gurile Dunării. Ce spune Radu Miruţă, ministrul Apărării

0
0
Publicat:

Pe fondul amenințărilor lansate de Vladimir Putin și al scenariilor care vizează extinderea conflictului din Ucraina până în apropierea graniței României, ministrul Apărării explică în ce măsură este pregătită România pentru un posibil atac în zona Gurilor Dunării.

Radu Miruţă afirmă că România este pregătită pentru orice scenariu. FOTO: Facebook
Radu Miruţă afirmă că România este pregătită pentru orice scenariu. FOTO: Facebook

Într-un interviu pentru Antena 3 CNN, Radu Miruţă, ministrul Apărării, a transmis că România este pregătită pentru orice situaţie care ar putea afecta teritoriul național sau interesele strategice ale țării.

Declarațiile ministrului Apărării, Radu Miruță, vin într-un context regional tot mai tensionat, marcat de avertismentele lansate de la Kremlin și de scenarii care iau în calcul un posibil atac al Rusiei în zona Gurilor Dunării.

„Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict”, a declarat Radu Miruță, subliniind că există un cadru de planificare care este permanent actualizat.

Astfel, el a explicat că riscurile generate de Federația Rusă nu trebuie privite exclusiv prin prisma unui atac militar clasic, ci ca parte a unei game mai largi de amenințări, care includ dimensiunea militară, cibernetică și hibridă.

„Nu toată armata rusă va veni să atace România. Activitățile Rusiei reprezintă principalul risc pentru România. Ceea ce face Rusia în Ucraina este considerată principala amenințare atât militară, cibernetică, cât și hibridă. Planurile armatei sunt actualizate constant. Armata Română are un plan optim pentru a fi pregătită pentru orice conflict care ar putea afecta interesele României. Armata Română nu este singură”, a spus Radu Miruță, în interviul exclusiv pentru Antena 3 CNN.

Îngrijorările privind apropierea şi mai mare a războiului de graniţele României sunt tot mai mari, fiind accentuate de recentele declarații ale președintelui rus Vladimir Putin, care a amenințat că va obține „prin orice mijloace” controlul asupra teritoriilor ucrainene până la granița cu România.

Joi, 15 ianuarie, Vladimir Putin a afirmat că Rusia „va «elibera» Donbasul și Novorossia, prin mijloace militare sau de altă natură”. Vă reamintim că termenul „Novorossia” este folosit de Vladimir Putin pentru a desemna regiunile din sudul și estul Ucrainei, care se întind până în apropierea Gurilor Dunării.

Fostul ministru de Externe Cristian Diaconescu a explicat, la rândul său, că astfel de declarații nu pot fi ignorate și trebuie analizate în cheia capacității de reacție a alianței nord-atlantice.

„În orice fel de afirmație, președintele Putin trebuie luat în serios și contează foarte mult dacă o astfel de decizie ar fi pusă în aplicare de capacitatea de descurajare a partenerilor noștri din NATO”, a declarat acesta.

Pe lângă amenințările directe, Rusia continuă să fie acuzată de desfășurarea unor acțiuni hibride pe teritoriul statelor NATO, inclusiv în România. Autoritățile lituaniene au anunțat recent că serviciul de informații militare GRU al Rusiei a fost responsabil pentru tentativa de incendiere, în 2024, a unei fabrici care furniza armatei ucrainene echipamente de comunicații.

Potrivit Poliției și Procuraturii din Vilnius, șase cetățeni din Spania, Columbia, Cuba, Rusia și Belarus au fost puși sub acuzare în acest dosar, iar ancheta a arătat că gruparea a încercat să organizeze atacuri similare și în Polonia, România și Republica Cehă.

Un raport internațional mai arată că Rusia testează constant „liniile roșii” ale NATO cu ajutorul așa-numiților „agenți de unică folosință”.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Cum a explicat Macron apariția cu un ochi roşu la un eveniment public
digi24.ro
image
CAB amână judecarea cererii de suspendare a judecătorilor CCR Mihai Busuioc și Dacian Dragoș. Când e noul termen
stirileprotv.ro
image
Premierul Ilie Bolojan a fost întâmpinat cu huiduieli la Iași. Mai mulți oameni i-au strigat “trădătorule” și “demisia”
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Olimpiu Moruțan semnează cu Rapid! Toate detaliile contractului. Exclusiv
fanatik.ro
image
Un român a fost arestat de agenții ICE trimiși de Donald Trump să prindă imigranții infractori: „Exploatează limitele legii”
libertatea.ro
image
„Europa trebuie ștearsă de pe hartă în 1-2 ani.” Kremlinul amenință pe față cu atacuri nucleare, două țări sunt ținte principale
digi24.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Era pregătit să devină din nou tată, dar a primit lovitura vieții sale: ”Șocul nu a fost că m-a înșelat”. A urmat un scandal uriaș
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
O femeie care păstra de 40 de ani o oală de gătit a vrut să o vândă cu 100 de dolari, dar a încasat până la urmă 32.000 de dolari
antena3.ro
image
Vremea de mâine 17 ianuarie. Temperaturile scad din nou în mare parte din ţară. Maxime de 3 grade
observatornews.ro
image
De ce PRO TV i-a luat emisiunea lui Cătălin Măruță, de fapt! S-au dat cărțile pe față: 'Trebuie să-și asume și...'
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Gerul adevărat abia acum se instalează! Va fi mai frig ca până acum, aerul siberian ajunge în România
playtech.ro
image
Carmen și Klaus Iohannis, restanți și la impozitele locale. Primăria Sibiu îi somează să-și achite datoriile
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Apel neobişnuit pe rețelele sociale. Marea campioană care sfidează vârsta, surpriză neplăcută într-o parcare
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
Tinerii de peste 18 ani primesc chestionarul de recrutare în plic. Va avea un cod QR şi broşura cu detaliile încorporării
romaniatv.net
image
Negoiță schimbă regulile privind parcarea neregulamentară în Sectorul 3. Mașina nu se mai ridică dacă șoferul a afișat un număr de telefon, dar amenda se plătește
mediaflux.ro
image
Mărirea organelor genitale cu acid hialuronic, metoda controversată folosită de sportivi pentru a trișa. Primul nume care recunoaște
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO
click.ro
image
O descoperire remarcabilă în medicină ar putea ajuta milioane de pacienți cu boli autoimune
click.ro
image
Zodiile care astăzi, 16 ianuarie, au o oportunitate profesională de nerefuzat. Pot pune mâna pe jobul mult visat și un salariu fabulos
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Regina Elisabeta și Mihai Eminescu Casa Regală, Profimedia jpg
Întâlnirea dintre Mihai Eminescu și Regina Elisabeta s-a lăsat cu o mică dezamăgire: „Uiţi că vorbeşti cu regina României?“
okmagazine.ro
Prajitura cu biscuiti si ciocolata Sursa foto shutterstock 2444852699 jpg
Prăjitură cu biscuiţi şi ciocolată. Ușor de făcut și n-are nevoie de coacere
clickpentrufemei.ro
imperiul bizantin 02294400 webp
Cum trăiau oamenii în Imperiul Binzantin? Viața de zi cu zi despre care istoricii prea puțin vorbesc
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
„Regele imobiliarelor” reacționează după majorarea impozitelor. Dan Negru: „Dacă ne puneau pe mine și pe Brenciu la Finanțe…” Câte blocuri a înălțat în București?
image
Rețeta grecească pe care puține gospodine o știau. Cum se prepară giouvetsi, un deliciu pentru toate gusturile. VIDEO

OK! Magazine

image
Regele Charles este pregătit să o încoroneze pe Prințesa Kate mai devreme. Un gest cu greutate pentru a marca ziua ei de naștere

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!