Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Ce amenzi are de plătit

Călin Georgescu a pierdut procesul cu Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal. Fostul candidat la prezidențiale contestase două sancțiuni primite de la ANSPDCP, dar Tribunalul Ilfov i-a respins pângerea „ca nefondată”.

Este vorba de dosarul de contencios administrativ şi fiscal privind anularea unui act administrativ (procesul verbal nr. 15820/26.06.2025), în care Călin Georgescu este reclamant, iar ANSPDCP, pârât.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal i-a aplicat două amenzi fostului candidat la alegerile prezidențiale - una de 30.000 de lei și alta de 20.286 lei - pe motiv că a strâns datele personale ale unor persoane fără să le aducă la cunoștință acest lucru.

Georgescu a făcut contestație în instanță, însă marți, 13 ianuarie, Tribunalul Ilfov i-a respins plângerea.

„Complet: F17 CAF Tip solutie: Respinge cerereaSolutia pe scurt: Respinge plângerea, ca nefondată. Cu recurs în termen de 30 zile de la comunicare. Calea de atac se depune la Tribunalul Ilfov. Pronunţată astăzi, 12.01.2026, prin punerea soluției la dispoziția părților prin mijlocirea grefei instanței. Hotarâre 9/2026 12.01.2026”. se arată pe portatul Tribunalului Ilfov.

Este însă vorba doar de o soluție pronunțată în primă instanță. Călin Georgescu poate face recurs. Dacă și acesta va fi respins, atunci va fi obligat să achite amenzi de peste 50.000 de lei.