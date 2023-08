Anchetă a ANSPDCP în cazul aplicației AUR. Partidul, acuzat că a preluat datele persoanele ale utilizatorilor

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) s-a autosesizat în cazul scurgerii de date persoanele ale utilizatorilor aplicației dezvoltate de AUR, se arată într-un răspuns al instituției pentru „Adevărul”.

„Având în vedere conţinutul acesteia, precizăm că Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal s-a autosesizat în vederea verificării aspectelor semnalate în cadrul unui articol publicat în presa online pe site-ul https://www.libertatea.ro, în data de 21.08.2023, cu privire la existenţa unui incident de încălcare a securităţii datelor cu caracter personal prin aplicaţia aur.mobi, deţinută de Partidul Alianţa pentru Uniunea Românilor (AUR)”, se arată în răspunsul ANSPDCP pentru „Adevărul”.

Instituția precizează că au fost înregistrate și două sesizări de la persoane fizice „care au obiect același incident de încălcare a securității datelor cu caracter personal”.

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP) a subliniat că va întreprinde demersuri pentru soluționarea aspectelor semnalate, potrivit competențelor legale de control.

Referitor la sancțiunile care pot fi aplicate în acest caz, ANSPDCP arată că „cuantumul amenzilor este prevăzut în art. 83 alin. (4) și (5) din Regulamentul general privind protecţia datelor”. Mai exact, potrivit regulamentului se pot aplica amenzi administrative de până la 10.000.000 de euro sau 20.000.000 de euro, în funcție de dispozițiile care sunt încălcate.

Explicațiile AUR

Un utilizator Facebook susține că aplicația dezvoltată de AUR a făcut publice datele personale ale utilizatorilor. George Orbean a explicat pentru „Adevărul” că regimul folosit de aplicație pentru utilizarea datelor este GDPR (regulamentul european privind protecția datelor). Problema scurgerii de date personale ale utilizatorilor aplicației a fost semnalată și de Libertatea.

Contactat de „Adevărul”, reprezentantul AUR, George Orbean, susține că regimul de utilizare a datelor este GDPR. Referitor la suspendarea aplicației, acesta susține că aceasta a fost supusă unor „teste serioase”.

„Regimul de utilizare a datelor este regimul GDPR pe care îl respectăm și noi. Suspendarea aplicației nu are legătură cu menținerea sau ștergerea datelor din aplicație sau de pe vreun device. Noi am suspendat aplicația pentru 24 de ore ca să luăm niște teste serioase și să ne asigurăm că nu mai există alte probleme, să ne asigurăm că totul este ok. Am oprit-o 24 de ore, o pornim când e în regulă. Dacă constatăm ceva grav vedem, dar deocamdată pare că totul s-a rezolvat”, a declarat George Orbean pentru „Adevărul”.

Întrebat dacă aceste date personale sunt trimise mai departe către partidul AUR, acesta a precizat că „atunci discutăm despre un caz penal și nu putem discuta despre un caz penal. Nu e nimeni nebun la cap să facă așa ceva, asta este ilegal”.

„Asta este eterna legendă a aplicațiilor web care sunt toate suspectate toate dintre ele, cele mai multe în mod corect, că utilizează bazele de date ale clienților. Dar, asta în sine este o operațiune ilegală care este absolut condamnabilă și de neacceptat. Este evident că nu de asta facem noi, noi am făcut aplicația și am solicitat aceste date ca să ne asigurăm că vorbim cu oameni reali. Scopul nostru, dacă în cazul unor operatori care au scopuri comerciale, în cazul nostru scopul este absolut evident, este o modalitate de a rămâne în contact direct cu o parte dintre militanți și membrii noștri. Să te duci mai departe cu gândul la alte lucruri, care ar fi ideea? Beneficiul imediat ni l-am atins și cu asta basta”, a precizat George Orbean.