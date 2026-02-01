Cadru didactic din Argeș, reținut după ce ar fi sărutat o elevă de 13 ani pe holul școlii

Un profesor de 64 de ani a fost reținut de polițiști după ce a fost acuzat că a sărutat o elevă minoră pe obraji și pe buze în incinta unei școli gimnaziale din comuna Dârmănești.

În urma unei plângeri depuse de mama victimei, polițiștii au demarat o anchetă care a condus la reținerea unui învățător. Conform anchetatorilor, fapta s-a produs pe holul unității de învățământ.

Inspectoratul Județean de Poliție Argeș a anunțat că a fost sesizat: „La data de 30 ianuarie 2026, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie Rurală Stâlpeni, au fost sesizaţi de către o femeie din comuna Dârmăneşti cu privire la faptul că fiica sa, în vârstă de 13 ani, elevă la o unitate de învăţământ din aceeaşi localitate, ar fi fost victima unor acte de natură sexuală”.

După verificări, autoritățile au stabilit că incidentul a avut loc în cursul zilei de 29 ianuarie, în jurul orei 10:30. „Din verificările efectuate a rezultat că, în timp ce se afla pe holul şcolii gimnaziale din comuna Dârmăneşti, un cadru didactic de 64 de ani ar fi sărutat-o pe minoră pe obraji şi pe buze”, se arată în comunicatul IPJ Argeș, potrivit News.ro.

Dosar penal și reținere

În această cauză a fost deschis un dosar penal pentru agresiune sexuală săvârșită asupra unui minor. Sâmbătă, bărbatul a fost reținut pentru 24 de ore. El urmează să fie prezentat Parchetului de pe lângă Judecătoria Câmpulung, cu propunere de luare a unei măsuri preventive.

Poliția argeșeană a precizat că „Cercetările sunt continuate sub coordonarea unităţii de parchet, în vederea stabilirii tuturor împrejurărilor în care a fost comisă fapta şi dispunerii măsurilor legale care se impun”.

În comunicatul oficial, IPJ Argeș a reiterat un principiu juridic fundamental: „Precizăm că pe parcursul întregului proces penal sunt respectate drepturile şi garanţiile procesuale prevăzute de lege, iar persoana cercetată beneficiază de prezumţia de nevinovăţie până la soluţionarea definitivă a cauzei”.