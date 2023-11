Fată de 11 ani, violată repetat de un coleg de 15 ani. Copila, silită să se întâlnească zilnic la școală cu agresorul sexual

Cazul a intrat imediat în atenția polițiștilor abia când pe grupul de WhatsApp al școlii au fost postate imagini compromițătoare cu eleva din clasa a V-a. Directoarea școlii a catalogat cazul ca fiind „o glumă de copii“ și nu a raportat incidentul Inspectoratului Școlar Județean.

Conform fetei în vârstă de 11 ani, elevă în clasa a V-a la o școală din Băile Herculane (Caraș-Severin), totul s-ar fi întâmplat anul acesta. Timp de aproape 3 luni, mai exact, în perioada martie - mai 2023, copila a fost violată în repetate rânduri. Ea era amenințată cu un cuțit și scenele sexuale erau filmate. Colegul, mai mare cu patru ani decât victima, ar fi recurs inclusiv la bătaie pentru a o convinge că nu trebuie să spună nimic din ceea ce se întâmpla.

Povestea a ieșit la iveală abia în momentul în care unul dintre copii a postat un filmuleț în care fata era agresată sexual. Prima care a aflat despre existența imaginilor a fost chiar diriginta minorei. Imediat, profesoara a anunțat conducerea școlii, dar și pe mama fetiței.

„Am crezut că nu rezist. Simțeam cum a căzut cerul pe mine când am primit imaginile de la doamna dirigintă“, a mărturisit mama victimei.

Încet-încet, fetița de 11 ani a povestit mamei calvarul pe care l-a îndurat. „La început a fost hărțuită, apoi a trecut la amenințări și bătaie. E groaznic să povestesc prin ce a trecut copilul meu“, a spus mama fetiței.

Femeia a depus imediat o plângere la IPJ Caraș Severin, dar până în prezent nimeni nu a luat nicio măsură în acest caz.

„Nu i s-a făcut nicio expertiză medico-legală. Au zis că ar fi trecut timp de la ceea ce s-a întâmplat și degeaba se mai face expertiza", a mai spus mama fetiței.

Ce spun autoritățile

Polițiștii din Caraș Severin au confirmat ca mama fetiței a depus plângere imediat după ce a intrat în posesia filmulețului compromițător cu fiica sa.

„Plângerea a fost transmisă spre soluţionare către structurile competente", a declarat Alina Boeru, purtător de cuvânt al IPJ Caraș-Severin.

Surse din anchetă spun că acest caz a fost preluat chiar de Polițiștii de la Combaterea Crimei Organizate întrucât ar exista acuzații că fetița ar fi fost amenințată inclusiv că va fi vândută unei rețele de traficanți de carne vie.

Conducerea școlii din Băile Herculane unde s-a întâmplat incidentul a catalogat agresiunea sexuală ca fiind o... glumă de copii.

„Noi am considerat că este o glumă de copii. Am crezut că e ceva superficial. S-a întâmplat în afara orelor de curs, în afara școlii, iar în filmulețul postat pe grupul școlii nu se vede nimic, nici măcar o umbră", a declarat directoarea școlii unde învață victima, dar și agresorul.

Întrucât nu a considerat că s-a întâmplat ceva grav, conducerea școlii nu s-a gândit că este necesar să informeze Inspectoratul Școlar în legătură cu cele întâmplate.

„Am aflat despre acest incident de la ziariști și de aceea nu am declanșat nicio anchetă internă. Abia acum încercăm să vedem exact ce s-a întâmplat“, a declarat Ion Moater, purtător de cuvânt ISJ Caraș Severin.

Ce spune elevul acuzat de viol

Elevul de 15 ani acuzat că a violat-o pe fetița din clasa a V-a a recunoscut că a întreținut relații sexuale cu aceasta, dar susține că nu ar fi obligat-o. „Ea a vrut, eu nu am obligat-o și nici nu am șantajat-o, nu am bătut-o, nu am amenințat-o. Nu am obligat-o cu nimic, ea a acceptat tot“, a susținut adolescentul în fața anchetatorilor.

Până în prezent, împotriva elevului de 15 ani nu s-a luat nicio măsură, nici disciplinară și nici penală. Părinții elevei de 11 ani spun că este cumplit că nimeni nu a făcut nimic până acum în acest caz, iar fiica lor este nevoită să se întâlnească zilnic la școală cu cel care a agresat-o sexual.