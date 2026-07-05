Video Bricul „Mircea” prezent la Parada Velierelor de pe râul Hudson de ziua Statelor Unite ale Americii

Nava-Școală „Mircea” a participat, pe 4 iulie, la Parada Velierelor desfășurată pe râul Hudson, în cadrul evenimentului SAIL250, organizat la New York cu prilejul aniversării a 250 de ani de la fondarea Statelor Unite ale Americii.

Velierul Forțelor Navale Române a participat la impresionanta Paradă a Velierelor desfășurată pe râul Hudson, în cadrul evenimentului SAIL4th 250, organizat cu prilejul aniversării a 250 de ani de la Declararea Independenței Statelor Unite ale Americii.

Prezența velierului Forțelor Navale Române a avut o semnificație aparte, la aproape 50 de ani de la participarea istorică din 1976. Acum, o nouă generație de marinari români a revenit la bordul Navei-Școală „Mircea” în metropola americană.

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”În pofida temperaturilor caniculare, echipajul și-a îndeplinit misiunea cu profesionalism. Cadeții au întins velele și au salutat din arboradă zecile de mii de oameni adunați pe malurile râului Hudson, oferind imaginea devenită emblematică pentru velierul românesc. Spre seară, „Mircea” a acostat la Brooklyn Pier 5, unde mii de persoane s-au adunat pentru a urmări spectacolul de artificii dedicat Zilei Independenței. Poziționată în apropierea locului de lansare, nava și echipajul său au putut urmări din primul rând finalul unei zile cu o puternică încărcătură simbolică”, potrivit postării de pe Facebook a Forțelor Navale Române.

Parada de la New York a reunit peste 40 de nave înalte din 20 de țări, care au defilat pe râul Hudson, de la podul Verrazzano până la podul George Washington. Printre acestea s-au numărat Esmeralda din Chile, BAP Unión din Peru, ARA Libertad din Argentina și nava-școală spaniolă Juan Sebastián Elcano.

Nava-Școală „Mircea” va rămâne în portul New York până la 8 iulie. În perioada 5-7 iulie, velierul Academiei Navale „Mircea cel Bătrân” este deschis pentru vizitare, oferind publicului ocazia de a descoperi una dintre cele mai reprezentative nave ale României și de a cunoaște echipajul care îi duce mai departe tradiția.

Velierul a plecat din Portul Constanța la 16 aprilie, într-un marș internațional de instrucție programat până la 16 septembrie. Itinerarul include escale în cinci porturi americane: Miami, Norfolk, Baltimore, New York și Boston.

Construită în 1938 la Hamburg, în Germania, pentru Marina Română, Nava-Școală „Mircea” are trei catarge, o lungime de aproximativ 82 de metri și 23 de vele, cu o suprafață totală de 1.750 de metri pătrați. Echipajul este format din aproximativ 80-89 de membri, alături de 120-140 de cadeți. Nava este similară cu velierul american Eagle, cu Gorch Fock al Germaniei și cu Sagres al Portugaliei.

Nava-şcoală ”Mircea” va reveni în portul militar Constanţa în luna septembrie, după peste 150 de zile de marş, timp în care va parcurge aproximativ 14.000 de mile marine şi va face escale în 15 porturi din Italia, Spania, Portugalia, Statele Unite ale Americii, Puerto Rico, Canada, Tunisia, Grecia şi Turcia.

Are un echipaj format 188 de membri, dintre care 75 sunt cadeţi din anul al II-lea de la Academia Navală ”Mircea cel Bătrân” şi 19 sunt studenţi străini de la academii navale din zece ţări partenere (Bulgaria, Franţa, Grecia, Italia, Marea Britanie, Norvegia, Polonia, Portugalia, Spania şi Turcia), care se vor alătura cadeţilor români pe parcursul marşului.