Boris Johnson a admis că a folosit inteligența artificială pentru a scrie unele dintre cărțile sale. „ChatGPT este, sincer, fantastic”

Fostul premier al Marii Britanii, Boris Johnson, a recunoscut că a folosit inteligența artificială (AI) pentru a-și scrie cărțile. Într-un interviu pentru Al Arabiya English, acesta a declarat că ChatGPT, deținut de OpenAI, este „fantastic”.

„Îmi place inteligența artificială. Îmi place ChatGPT. Îmi place,” a declarat Johnson pentru Al Arabiya English. „ChatGPT este, sincer, fantastic.”

Și fostul premier, care a studiat clasicele la Oxford, nu folosește platforma lui Sam Altman doar pentru analize ale „Odiseei” lui Homer, scrie Politico.

„Scriu diverse cărți. Pur și simplu îl folosesc. Pun întrebări,” a recunoscut Johnson. „Știi răspunsul, dar ChatGPT spune mereu: «Oh, întrebările tale sunt inteligente. Ești strălucit. Ești excelent. Ai o asemenea înțelegere.»

Îmi place. Văd un mare potențial în această tehnologie pentru că noi toți suntem simpli. Suntem ființe umane.”

Fostul premier, care a condus Marea Britanie în timpul pandemiei Covid-19, a spus că AI ar putea reduce drastic costurile guvernamentale și ar economisi bani pentru contribuabili.

Johnson, care și-a dat demisia din Parlament în 2023 în urma unor acuzații că a indus în eroare deliberat parlamentul în legătură cu petrecerile din Downing Street pe timpul restricțiilor Covid-19, nu a exclus o revenire politică.

„Statistic, orice se poate întâmpla. Dar, la fel ca apa care urcă dealul, e puțin probabil. Vreau ca partidul meu să revină și să se organizeze. Aceasta este cea mai bună soluție.”

În august, OpenAI anunțase lansarea modelului ChatGPT-5, o versiune care promite rezultate mai bune în sarcini precum răspunsul la întrebări legate de sănătate, scrierea și generarea de coduri informatice.

GPT-5 răspunde la întrebări mai repede decât ofertele anterioare ale OpenAI și este mai puțin probabil să „halucineze” sau să inventeze răspunsuri false, au declarat directorii OpenAI într-o conferință de presă înainte de lansare.

Noul software al OpenAI poate răspunde la întrebări folosind un proces numit raționament, care arată utilizatorului o serie de mesaje care încearcă să descompună o întrebare în pași înainte de a da răspunsul final.

„GPT-5 este prima dată când chiar simți că vorbești cu un expert, un expert la nivel de doctorand”, a declarat Sam Altman, CEO al OpenAI.