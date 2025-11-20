search
Raport devastator despre guvernul lui Boris Johnson: întârzierea măsurilor în pandemie a dus la aproape 23.000 de decese în Marea Britanie

0
0
Publicat:

Un raport publicat joi în cadrul anchetei Covid Inquiry arată că guvernul condus de Boris Johnson, alături de consilierul său Dominic Cummings, a gestionat pandemia într-o atmosferă „toxică și haotică”, ceea ce a contribuit la aproximativ 23.000 de decese care ar fi putut fi evitate dacă măsurile de izolare ar fi fost aplicate mai devreme.

Fostul premier britanic Boris Johnson FOTO: AFP
Fostul premier britanic Boris Johnson FOTO: AFP

Documentul, citat de Independent, descrie atmosfera din Downing Street ca fiind dominată de conflicte interne și de influența destabilizatoare a lui Dominic Cummings, principalul consilier al premierului. Cultura organizațională era marcată de frică și neîncredere, iar opiniile unor oficiali, în special ale femeilor, erau adesea ignorate.

În locul unei conduceri ferme și coerente, deciziile erau amânate sau schimbate zilnic, ceea ce a permis virusului să se răspândească rapid. Raportul subliniază că, dacă lockdown-ul ar fi fost introdus cu o săptămână mai devreme, în martie 2020, aproape jumătate din victimele primului val ar fi putut fi salvate, aproximativ 23.000 de oameni.

Gravitatea pandemiei, minimalizată

Boris Johnson este criticat pentru că nu a înțeles gravitatea situației în primele săptămâni, fiind convins că pandemia „nu va însemna mare lucru”. Această atitudine a întârziat măsurile de distanțare socială și izolarea populației, ceea ce a făcut inevitabilă introducerea unui lockdown complet pe 23 martie 2020. Ancheta arată că, dacă restricțiile ar fi fost aplicate mai devreme, lockdown-ul ar fi putut fi mai scurt sau chiar evitat.

Raportul analizează și alte decizii controversate ale guvernului. Schema „Eat Out to Help Out”, lansată în vara lui 2020 pentru a sprijini restaurantele, a fost implementată fără consultarea experților și a subminat mesajele de sănătate publică. Încercările de a relaxa regulile de Crăciun au creat „speranțe false”, ulterior retrase, provocând confuzie și frustrare.

Un alt episod criticat este incapacitatea guvernului de a asigura continuitatea conducerii atunci când Johnson a fost internat cu Covid. Dominic Raab, desemnat să preia atribuțiile, nu avea un plan clar, iar raportul notează că nu era sigur cum ar fi fost luate deciziile dacă premierul nu s-ar fi recuperat.

Reacția tardivă a guvernelor din Regatul Unit

Baronessa Heather Hallett, președinta anchetei, a concluzionat că toate cele patru guverne din Regatul Unit - Anglia, Scoția, Țara Galilor și Irlanda de Nord au reacționat „prea puțin și prea târziu și nu au reușit să aprecieze amploarea amenințării sau urgența răspunsului pe care aceasta îl impunea”. Ea a subliniat că liderii s-au confruntat cu decizii extrem de dificile, dar lipsa de pregătire și coordonare a făcut răspunsul ineficient.

Raportul face parte dintr-o anchetă amplă, care a audiat peste 160 de martori, inclusiv pe Boris Johnson, Dominic Cummings și Matt Hancock. Urmează să fie publicate concluzii suplimentare privind vaccinurile, impactul asupra copiilor și tinerilor și răspunsul economic la pandemie.

Reacții politice

Liderul opoziției, Sir Keir Starmer, a declarat că Regatul Unit trebuie să fie pregătit „dintr-o poziție de reziliență națională” pentru următoarea criză, subliniind că multe servicii publice, inclusiv NHS, „nu și-au revenit complet după pandemie”.

Europa

