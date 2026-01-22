Bolojan, verdict dur: administrația locală, dependentă de banii de la centru. Cheltuieli cu salariile, mult mai mari decât veniturile locale

Premierul României, Ilie Bolojan, a atras atenția asupra unor dezechilibre structurale profunde din administrația publică locală, într-o analiză publicată pe Facebook, în care compară situația României cu cea a altor state membre ale Uniunii Europene.

„Având în vedere datele colectate în ultimii ani despre administrațiile locale din țările UE și comparându-le, rezultă câteva dezechilibre de ansamblu”, a transmis premierul, subliniind că una dintre principalele probleme este dependența excesivă a autorităților locale de transferurile de la bugetul de stat.

Potrivit datelor prezentate, peste 80% din bugetele locale provin din transferuri de la nivel central, un procent mult peste media europeană.

„Din indicatorii de mai sus rezultă că ponderea transferurilor în bugetele locale este de 83,1%, comparativ cu o medie de 51,1% în UE”, a explicat Ilie Bolojan.

Premierul a evidențiat și nivelul extrem de scăzut al veniturilor obținute din taxele și impozitele locale. România se situează mult sub media europeană, atât în ceea ce privește taxele locale în ansamblu, cât și impozitele pe proprietate.

„România se situează mult sub media UE din cauza bazei fiscale reduse, a nivelului scăzut al taxelor și a problemelor de colectare”, a precizat acesta.

Un alt dezechilibru major semnalat este legat de cheltuielile cu salariile din administrația locală, care depășesc semnificativ veniturile proprii. „În România, cheltuielile cu salariile autorităților locale sunt de peste trei ori mai mari decât veniturile proprii”, arată premierul, subliniind diferența față de statele UE, unde salariile sunt acoperite, în general, din resurse locale.

În același timp, investițiile realizate la nivel local sunt printre cele mai ridicate din Uniunea Europeană. „Investițiile locale în România reprezintă cea mai ridicată valoare din UE”, a mai transmis Ilie Bolojan, explicând că acestea sunt susținute masiv din programe naționale și fonduri europene, în condițiile unor resurse proprii limitate.

Premierul a atras atenția și asupra discrepanțelor majore dintre localități, menționând că municipiile reședință de județ și zonele cu activitate economică puternică se află într-o situație mai bună decât restul comunităților locale, unde dezechilibrele sunt și mai accentuate.

În acest context, Ilie Bolojan susține că pachetul de reformă în administrație este esențial pentru corectarea acestor disfuncționalități. „Pachetul de reformă în administrație contribuie la corectarea dezechilibrelor, face administrația mai eficientă și mai orientată spre cetățeni”, a afirmat premierul, enumerând măsuri precum creșterea veniturilor proprii, reducerea cheltuielilor de personal acolo unde apar supradimensionări, descentralizarea competențelor și stimularea performanței administrative.